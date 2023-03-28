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Пентагон заявил, что не имеет на вооружении новых ядерных боеголовок - РИА Новости, 28.03.2023
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17:35 28.03.2023 (обновлено: 17:36 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/pentagon-1861320766.html
Пентагон заявил, что не имеет на вооружении новых ядерных боеголовок
Пентагон заявил, что не имеет на вооружении новых ядерных боеголовок - РИА Новости, 28.03.2023
Пентагон заявил, что не имеет на вооружении новых ядерных боеголовок
США не имеют на вооружении новых ядерных возможностей, но ведут работу по модернизации, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:35
2023-03-28T17:36
в мире
сша
россия
белоруссия
владимир путин
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США не имеют на вооружении новых ядерных возможностей, но ведут работу по модернизации, сообщили в Пентагоне. "Я бы сказал, нет. Кроме W-93 Mark 7, которые станут третьим вариантом боеголовки, имеющейся у ВМС, наш фокус - на модернизации имеющегося", - сказал директор программ стратегических систем ВМС США Джон Вулф на слушаниях в комитете конгресса. Так он ответил на комментарии одного из законодателей о том, что Россия и Китай якобы разрабатывают новые ядерные возможности, конгрессмен поинтересовался, есть ли такие в распоряжении США. Со своей стороны глава воздушного командования глобального удара Пентагона Томас Бусиер также сказал, что США на вооружении новых возможностей не имеют. В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще сто размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".
https://ria.ru/20230328/dialog-1861302462.html
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в мире, сша, россия, белоруссия, владимир путин, пентагон, нато
В мире, США, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Пентагон, НАТО
Пентагон заявил, что не имеет на вооружении новых ядерных боеголовок

Пентагон заявил, что не имеет новых ядерных боеголовок, но ведет работу по модернизации

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США не имеют на вооружении новых ядерных возможностей, но ведут работу по модернизации, сообщили в Пентагоне.
"Я бы сказал, нет. Кроме W-93 Mark 7, которые станут третьим вариантом боеголовки, имеющейся у ВМС, наш фокус - на модернизации имеющегося", - сказал директор программ стратегических систем ВМС США Джон Вулф на слушаниях в комитете конгресса.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах
Вчера, 16:45
Так он ответил на комментарии одного из законодателей о том, что Россия и Китай якобы разрабатывают новые ядерные возможности, конгрессмен поинтересовался, есть ли такие в распоряжении США.
Со своей стороны глава воздушного командования глобального удара Пентагона Томас Бусиер также сказал, что США на вооружении новых возможностей не имеют.
В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТОБельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще сто размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев
27 марта, 09:25
 
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