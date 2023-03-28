https://ria.ru/20230328/pentagon-1861105551.html

Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт

Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт - РИА Новости, 28.03.2023

Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт

Министерство обороны США заключило контракт с американским аэрокосмическим гигантом Lockheed Martin на оказание логистической и технической поддержки... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:41

2023-03-28T03:41

2023-03-28T03:41

сша

великобритания

пентагон

lockheed martin

f-35

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американским аэрокосмическим гигантом Lockheed Martin на оказание логистической и технической поддержки поставленных Великобритании истребителей пятого поколения F-35 на сумму 210 миллионов долларов, говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства. Как заявили в Пентагоне, контракт предусматривает оказание логистической и материально-технической поддержки, "включая наземное техническое обслуживание, услуги складирования, работу автоматической информационной системы логистики, функционирование цепочек поставок, обучение пилотов и техобслуживание" данных машин. Большая часть работ в рамках данного контракта пройдет на территории Соединенного Королевства. Ожидаемый срок выполнения соглашения – декабрь 2027 года, проинформировали в оборонном ведомстве США.

https://ria.ru/20230217/proizvodstvo-1852801002.html

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сша, великобритания, пентагон, lockheed martin , f-35, в мире