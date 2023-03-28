https://ria.ru/20230328/pasport-1861269834.html

Два новых пункта выдачи российских паспортов открыли в Запорожской области

Два новых пункта выдачи российских паспортов открыли в Запорожской области - РИА Новости, 28.03.2023

Два новых пункта выдачи российских паспортов открыли в Запорожской области

Два новых пункта оформления российских паспортов открыли в Васильевке и Молочанске в Запорожской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:18

2023-03-28T15:18

2023-03-28T15:18

россия

запорожская область

евгений балицкий

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Два новых пункта оформления российских паспортов открыли в Васильевке и Молочанске в Запорожской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что запрос на получение российских паспортов жителями региона существенно превышает возможности миграционной службы, поэтому было принято решение ускорить этот процесс. По данным на середину февраля, российские паспорта получили более 130 жителей региона. "Несколько отремонтированных и оборудованных всей необходимой техникой кабинетов в красивом здании стали теперь местом работы сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД России "Васильевский". Раньше самая важные государственные услуги по приведению в российское гражданство и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации оказывались в помещении местной администрации, теперь же у полицейских появились свои рабочие кабинеты и комната приведения к присяге", - говорится в сообщении. На открытии пункта присутствовали начальник ГУ МВД России по Запорожской области генерал-майор полиции Олег Колтунов и глава администрации города Наталья Романиченко. "Также начал работу пункт приема и выдачи документов в городе Молочанске Токмакского района", - говорится в сообщении. В Молочанске Колтунов принял участие в приведению к присяге новых граждан РФ. "Мы максимально реализуем открытие отделов по паспортизации жителей области, чтобы создать максимально комфортные условия для получения паспортов граждан Российской Федерации. Мы открываем отделы в поселках и городах", - сказал Колтунов.

https://ria.ru/20230327/pasport-1860852321.html

https://ria.ru/20230322/boeviki-1859732868.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, евгений балицкий