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В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19 - РИА Новости, 28.03.2023
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23:35 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/pamyatnik-1861403832.html
В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19
В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19 - РИА Новости, 28.03.2023
В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19
Памятник советскому истребителю Миг-19 был демонтирован в Киеве, сообщает украинское издание "Вести". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T23:35
2023-03-28T23:35
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Памятник советскому истребителю Миг-19 был демонтирован в Киеве, сообщает украинское издание "Вести". "В столице демонтировали самолет-памятник МиГ-19", - говорится в сообщении. По данным издания, памятник был установлен в 1986 году на территории школы №5 в Печерском районе Киева. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, киев, украина, россия
В мире, Киев, Украина, Россия
В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19

Вести: в Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМиГ-19
МиГ-19 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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МиГ-19. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Памятник советскому истребителю Миг-19 был демонтирован в Киеве, сообщает украинское издание "Вести".
"В столице демонтировали самолет-памятник МиГ-19", - говорится в сообщении.
По данным издания, памятник был установлен в 1986 году на территории школы №5 в Печерском районе Киева.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Снос одного из советских памятников во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам
20 марта, 20:08
 
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