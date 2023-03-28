https://ria.ru/20230328/pamyatnik-1861403832.html

В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19

В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19 - РИА Новости, 28.03.2023

В Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19

Памятник советскому истребителю Миг-19 был демонтирован в Киеве, сообщает украинское издание "Вести". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:35

2023-03-28T23:35

2023-03-28T23:35

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Памятник советскому истребителю Миг-19 был демонтирован в Киеве, сообщает украинское издание "Вести". "В столице демонтировали самолет-памятник МиГ-19", - говорится в сообщении. По данным издания, памятник был установлен в 1986 году на территории школы №5 в Печерском районе Киева. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230320/pamyatnik-1859297055.html

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