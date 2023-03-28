Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО
Лидер эсеров Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников спецоперации
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск супругам участников специальной военной операции.
"Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" в Государственной Думе с самого начала специальной военной операции уделяет большое внимание поддержке защитников Родины... Мы предлагаем предоставлять супругам участников СВО дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь дней", - написал Миронов в своем телеграм-канале.
Порядок и условия предоставления дополнительного отпуска на предприятиях должны устанавливаться коллективным договором, в федеральных, региональных и муниципальных госучреждениях – нормативными правовыми актами правительства РФ, регионального или муниципального уровня, отметил политик.
"Получение дополнительного отпуска позволит оставшемуся родителю уделять больше времени воспитанию детей и решит проблему нехватки времени для преодоления бытовых трудностей. Надеюсь на положительную и оперативную реакцию кабмина (на инициативу)", - отметил он.