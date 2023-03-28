Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/otpusk-1861228971.html
Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО
Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО - РИА Новости, 28.03.2023
Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск супругам... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:47
2023-03-28T13:47
специальная военная операция на украине
общество
россия
сергей миронов
отпуск
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859058327_0:158:2942:1813_1920x0_80_0_0_861c77471733fa201334b692a8dce7d7.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск супругам участников специальной военной операции. "Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" в Государственной Думе с самого начала специальной военной операции уделяет большое внимание поддержке защитников Родины... Мы предлагаем предоставлять супругам участников СВО дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь дней", - написал Миронов в своем телеграм-канале. Порядок и условия предоставления дополнительного отпуска на предприятиях должны устанавливаться коллективным договором, в федеральных, региональных и муниципальных госучреждениях – нормативными правовыми актами правительства РФ, регионального или муниципального уровня, отметил политик. "Получение дополнительного отпуска позволит оставшемуся родителю уделять больше времени воспитанию детей и решит проблему нехватки времени для преодоления бытовых трудностей. Надеюсь на положительную и оперативную реакцию кабмина (на инициативу)", - отметил он.
https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html
https://ria.ru/20230324/sroki-1860260620.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859058327_0:51:2662:2048_1920x0_80_0_0_18b3ba695dbbc8768a07fe2bf165221b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, отпуск, партия "справедливая россия - за правду"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сергей Миронов, Отпуск, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО

Лидер эсеров Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников спецоперации

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск супругам участников специальной военной операции.
"Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" в Государственной Думе с самого начала специальной военной операции уделяет большое внимание поддержке защитников Родины... Мы предлагаем предоставлять супругам участников СВО дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь дней", - написал Миронов в своем телеграм-канале.
Военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Для семей погибших участников СВО предложили ввести госпопечительство
24 марта, 08:47
Порядок и условия предоставления дополнительного отпуска на предприятиях должны устанавливаться коллективным договором, в федеральных, региональных и муниципальных госучреждениях – нормативными правовыми актами правительства РФ, регионального или муниципального уровня, отметил политик.
"Получение дополнительного отпуска позволит оставшемуся родителю уделять больше времени воспитанию детей и решит проблему нехватки времени для преодоления бытовых трудностей. Надеюсь на положительную и оперативную реакцию кабмина (на инициативу)", - отметил он.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Говорить о сроках спецоперации некорректно, считает Медведев
24 марта, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСергей МироновОтпускПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала