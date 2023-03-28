https://ria.ru/20230328/otpusk-1861228971.html

Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО

Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО - РИА Новости, 28.03.2023

Миронов предложил дать дополнительный отпуск супругам участников СВО

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск супругам... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:47

2023-03-28T13:47

2023-03-28T13:47

специальная военная операция на украине

общество

россия

сергей миронов

отпуск

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск супругам участников специальной военной операции. "Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" в Государственной Думе с самого начала специальной военной операции уделяет большое внимание поддержке защитников Родины... Мы предлагаем предоставлять супругам участников СВО дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь дней", - написал Миронов в своем телеграм-канале. Порядок и условия предоставления дополнительного отпуска на предприятиях должны устанавливаться коллективным договором, в федеральных, региональных и муниципальных госучреждениях – нормативными правовыми актами правительства РФ, регионального или муниципального уровня, отметил политик. "Получение дополнительного отпуска позволит оставшемуся родителю уделять больше времени воспитанию детей и решит проблему нехватки времени для преодоления бытовых трудностей. Надеюсь на положительную и оперативную реакцию кабмина (на инициативу)", - отметил он.

https://ria.ru/20230324/svo-1860265243.html

https://ria.ru/20230324/sroki-1860260620.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, сергей миронов, отпуск, партия "справедливая россия - за правду"