В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины
Конгрессвумен Грин: Байден вооружает Украину вместо сотрудников школ для охраны детей
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
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"Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Украине, чтобы защитить их от плохих парней с пушками. Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?" — спросила политик.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл. После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.