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В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины - РИА Новости, 28.03.2023
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04:55 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861107020.html
В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины
В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины - РИА Новости, 28.03.2023
В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины
Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности, написала в Twitter член... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T04:55
2023-03-28T04:55
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл. После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.
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в мире, сша, украина, джо байден, twitter, нато, марджори тейлор грин, киев
В мире, США, Украина, Джо Байден, Twitter, НАТО, Марджори Тейлор Грин, Киев
В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины

Конгрессвумен Грин: Байден вооружает Украину вместо сотрудников школ для охраны детей

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
«

"Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Украине, чтобы защитить их от плохих парней с пушками. Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?" — спросила политик.

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл. После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В конгрессе раскритиковали Байдена за закон о свободных от оружия школах
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В миреСШАУкраинаДжо БайденTwitterНАТОМарджори Тейлор ГринКиев
 
 
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