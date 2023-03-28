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В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины

В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины - РИА Новости, 28.03.2023

В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины

Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности, написала в Twitter член... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T04:55

2023-03-28T04:55

2023-03-28T04:55

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл. После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.

https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html

сша

украина

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