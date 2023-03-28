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Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах
Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах - РИА Новости, 28.03.2023
Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах
Правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:49
2023-03-28T14:49
2023-03-28T15:25
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета. Как отметил премьер-министр, по поручению президента РФ Владимира Путина правительство уделяет особое внимание обеспечению финансовой независимости в ответ на действия западных стран, стремящихся ограничить доступ российской экономики к глобальным финансам. В прошлом году были расширены операции в валютах дружественных стран взамен доллара и евро, что позволило бизнесу осваивать новые рынки сбыта, наращивать кредитные портфели."Сейчас важно поддержать положительные процессы, создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий", - сказал премьер. По его словам, сейчас правительство и Госдума в связи с этим готовят ряд решений."Также прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах. Тем более, что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях", - сказал Мишустин.Он также добавил, что прорабатываются идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры и национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Владимир Путин
Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах
Премьер Мишустин: правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах