Рейтинг@Mail.ru
Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 28.03.2023 (обновлено: 15:25 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/ofz-1861257825.html
Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах
Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах - РИА Новости, 28.03.2023
Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах
Правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:49
2023-03-28T15:25
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета. Как отметил премьер-министр, по поручению президента РФ Владимира Путина правительство уделяет особое внимание обеспечению финансовой независимости в ответ на действия западных стран, стремящихся ограничить доступ российской экономики к глобальным финансам. В прошлом году были расширены операции в валютах дружественных стран взамен доллара и евро, что позволило бизнесу осваивать новые рынки сбыта, наращивать кредитные портфели."Сейчас важно поддержать положительные процессы, создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий", - сказал премьер. По его словам, сейчас правительство и Госдума в связи с этим готовят ряд решений."Также прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах. Тем более, что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях", - сказал Мишустин.Он также добавил, что прорабатываются идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры и национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов.
https://ria.ru/20221227/obligatsii-1841740192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Владимир Путин
Правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах

Премьер Мишустин: правительство прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета.
Как отметил премьер-министр, по поручению президента РФ Владимира Путина правительство уделяет особое внимание обеспечению финансовой независимости в ответ на действия западных стран, стремящихся ограничить доступ российской экономики к глобальным финансам. В прошлом году были расширены операции в валютах дружественных стран взамен доллара и евро, что позволило бизнесу осваивать новые рынки сбыта, наращивать кредитные портфели.
"Сейчас важно поддержать положительные процессы, создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий", - сказал премьер. По его словам, сейчас правительство и Госдума в связи с этим готовят ряд решений.
"Также прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах. Тем более, что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях", - сказал Мишустин.
Он также добавил, что прорабатываются идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры и национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов.
Мужчина в одном из отделений Сбербанка изучает буклет о приобретении облигаций федерального займа - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Минфин не планирует возобновлять размещение народных ОФЗ
27 декабря 2022, 18:15
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала