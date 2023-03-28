https://ria.ru/20230328/obyski-1861256969.html
Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ
Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2023
Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ
В крупных банках Франции и Великобритании, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:46
2023-03-28T14:46
2023-03-28T15:28
в мире
франция
великобритания
bnp paribas
societe generale
hsbc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. В крупных банках Франции и Великобритании, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает во вторник газета Le Monde. "Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE) и британский гигант HSBC подозреваются в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", - пишет издание. Национальная финансовая прокуратура и представитель банка Societe General подтвердили информацию об обысках, передает агентство Рейтер. Обыски начались во вторник в 9:30 по парижскому времени, к мероприятию были подключены 160 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров, говорится в статье Monde. Как сообщает газета, обыски связаны с финансовой схемой "CumCum", которая позволяет с помощью сложных финансовых операций избежать налогов на дивиденды, которые должны платить акционеры.
https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861025583.html
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, великобритания, bnp paribas, societe generale, hsbc
В мире, Франция, Великобритания, BNP Paribas, Societe Generale, HSBC
Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ
Monde: в офисах Societe Generale и HSBC в Париже прошли обыски по делу об отмывании денег
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости.
В крупных банках Франции и Великобритании, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает во вторник газета Le Monde.
"Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE) и британский гигант HSBC подозреваются в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", - пишет издание.
Национальная финансовая прокуратура и представитель банка Societe General подтвердили информацию об обысках, передает агентство Рейтер.
Обыски начались во вторник в 9:30 по парижскому времени, к мероприятию были подключены 160 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров, говорится в статье Monde.
Как сообщает газета, обыски связаны с финансовой схемой "CumCum", которая позволяет с помощью сложных финансовых операций избежать налогов на дивиденды, которые должны платить акционеры.
Сайт парламента Франции перестал работать из-за возможной кибератаки