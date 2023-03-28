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Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2023
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14:46 28.03.2023 (обновлено: 15:28 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/obyski-1861256969.html
Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ
Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2023
Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ
В крупных банках Франции и Великобритании, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:46
2023-03-28T15:28
в мире
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великобритания
bnp paribas
societe generale
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. В крупных банках Франции и Великобритании, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает во вторник газета Le Monde. "Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE) и британский гигант HSBC подозреваются в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", - пишет издание. Национальная финансовая прокуратура и представитель банка Societe General подтвердили информацию об обысках, передает агентство Рейтер. Обыски начались во вторник в 9:30 по парижскому времени, к мероприятию были подключены 160 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров, говорится в статье Monde. Как сообщает газета, обыски связаны с финансовой схемой "CumCum", которая позволяет с помощью сложных финансовых операций избежать налогов на дивиденды, которые должны платить акционеры.
https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861025583.html
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в мире, франция, великобритания, bnp paribas, societe generale, hsbc
В мире, Франция, Великобритания, BNP Paribas, Societe Generale, HSBC
Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ

Monde: в офисах Societe Generale и HSBC в Париже прошли обыски по делу об отмывании денег

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. В крупных банках Франции и Великобритании, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает во вторник газета Le Monde.
"Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE) и британский гигант HSBC подозреваются в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", - пишет издание.
Национальная финансовая прокуратура и представитель банка Societe General подтвердили информацию об обысках, передает агентство Рейтер.
Обыски начались во вторник в 9:30 по парижскому времени, к мероприятию были подключены 160 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров, говорится в статье Monde.
Как сообщает газета, обыски связаны с финансовой схемой "CumCum", которая позволяет с помощью сложных финансовых операций избежать налогов на дивиденды, которые должны платить акционеры.
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