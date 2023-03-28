https://ria.ru/20230328/obyski-1861256969.html

Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ

Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2023

Во Франции проходят обыски в офисах пяти крупных банков, сообщили СМИ

В крупных банках Франции и Великобритании, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:46

2023-03-28T14:46

2023-03-28T15:28

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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. В крупных банках Франции и Великобритании, ведущих финансовую деятельность на территории Франции, проводится обыск по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает во вторник газета Le Monde. "Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочернее предприятие BNP Paribas), Natixis (группа BPCE) и британский гигант HSBC подозреваются в отмывании денег в результате уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами", - пишет издание. Национальная финансовая прокуратура и представитель банка Societe General подтвердили информацию об обысках, передает агентство Рейтер. Обыски начались во вторник в 9:30 по парижскому времени, к мероприятию были подключены 160 следователей Службы судебных расследований по финансовым делам и 16 прокуроров, говорится в статье Monde. Как сообщает газета, обыски связаны с финансовой схемой "CumCum", которая позволяет с помощью сложных финансовых операций избежать налогов на дивиденды, которые должны платить акционеры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, великобритания, bnp paribas, societe generale, hsbc