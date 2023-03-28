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Учащимся из ЛНР и ДНР помогут освоить школьную программу
Учащимся из ЛНР и ДНР помогут освоить школьную программу - РИА Новости, 28.03.2023
Учащимся из ЛНР и ДНР помогут освоить школьную программу
Студенты и преподаватели Мининского университета помогут детям из Луганской и Донецкой народных республик с освоением школьной программы, а также с подготовкой... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:00
2023-03-28T16:00
2023-03-28T18:52
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
единая россия
нижегородская область
донецкая народная республика
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Студенты и преподаватели Мининского университета помогут детям из Луганской и Донецкой народных республик с освоением школьной программы, а также с подготовкой к экзаменам, сообщили в Центре информационной политики учебного заведения. Совместный проект Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина и нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" “Научитель” рассчитан на учеников 1–11 классов, которые испытывают трудности с обучением по программам российских школ. Занятия будут проходить в онлайн-форматеНа открытии присутствовали депутат Государственной Думы Роман Любарский, депутат ОЗС Нижегородской области, руководитель нижегородского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов и ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.Первое знакомство детей и их будущих наставников прошло в Кванториуме и Технопарке универсальных педагогических компетенций Мининского. Там представлены возможности для реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, организации исследовательской работы, открыты лаборатории по аналитической химии, фундаментальной физике, рентгенографии, робототехническим системам, виртуальной и дополненной реальности и другим дисциплинам. Познакомиться с инфраструктурой вуза и поучаствовать в мастер-классах приехали более 60 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Но это лишь часть ребят, которым требуется помощь в освоении школьной программы.Алексей Антонов отметил, что с первого дня пребывания жителей Донбасса в Нижегородской области депутаты партии "Единая Россия" принимали активное участие в организации быта, помогали с трудоустройством и дополнительным образованием, устраивали детей в школы и детские сады.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, единая россия, нижегородская область, донецкая народная республика
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Единая Россия, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика
Студенты и преподаватели Мининского университета помогут детям из Луганской и Донецкой народных республик с освоением школьной программы, а также с подготовкой к экзаменам, сообщили в Центре информационной политики учебного заведения. Совместный проект Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина и нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" “Научитель” рассчитан на учеников 1–11 классов, которые испытывают трудности с обучением по программам российских школ. Занятия будут проходить в онлайн-формате
На открытии присутствовали депутат Государственной Думы Роман Любарский, депутат ОЗС Нижегородской области, руководитель нижегородского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов и ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
«
Представители “Единой России” выступили инициаторами проекта и помогли нам составить список проблемных для детей тем по разным предметам. Так как программы, по которым ребята учились ранее, и те, которые они осваивают сейчас в наших школах, сильно различаются, вопросы возникают даже у хорошо подготовленных школьников. И наша задача помочь им максимально успешно адаптироваться, выйти на новый уровень своих знаний и возможностей. Под каждого ребенка студенты 3-5 курсов под руководством опытных педагогов разработают индивидуальный план занятий”, – сообщил Виктор Сдобняков.
Первое знакомство детей и их будущих наставников прошло в Кванториуме и Технопарке универсальных педагогических компетенций Мининского. Там представлены возможности для реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, организации исследовательской работы, открыты лаборатории по аналитической химии, фундаментальной физике, рентгенографии, робототехническим системам, виртуальной и дополненной реальности и другим дисциплинам. Познакомиться с инфраструктурой вуза и поучаствовать в мастер-классах приехали более 60 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Но это лишь часть ребят, которым требуется помощь в освоении школьной программы.
«
Сегодня волонтерами партии "Единая Россия" и Мининского университета сделан еще один важный шаг в формировании единого образовательного пространства в регионах Донбасса и Новороссии. Мы все прекрасно понимаем, как важно обеспечить полноценное образование для тех детей, которые сегодня стали гражданами России. Сегодняшняя наша задача и миссия в том, чтобы не только наверстать упущенное за годы безвременья на Донбассе, но и открыть для прибывших в Нижегородскую область ребят весь спектр образовательных технологий, которые предоставляет современная российская школа. Знание – сила, в качественном образовании – залог успешного будущего. В прошлом месяце, встречаясь со студентами Мининского университета, я отметил их живой интерес к российской истории, к тем событиям, откуда берут начало происходящие сейчас процессы. У ребят есть четкое и правильное понимание, что по-настоящему важно, а что вторично, поэтому, став репетиторами для этих школьников, они будут для них настоящими наставниками, которые могут подсказать не только как решить сложную задачу из учебника, но и смогут дать правильный и дельный совет о том, как вести себя в жизни”, – подчеркнул депутат Государственной Думы Роман Любарский
Алексей Антонов отметил, что с первого дня пребывания жителей Донбасса в Нижегородской области депутаты партии "Единая Россия" принимали активное участие в организации быта, помогали с трудоустройством и дополнительным образованием, устраивали детей в школы и детские сады.
«
Проект "Научитель" – это не просто обучение, это наставничество и поддержка для детей, которые пережили много трудностей. Сегодня в этом зале дети, которые приехали к нам на каникулы из г. Шахтерска Донецкой Народной Республики и мы планируем, в дальнейшем масштабировать проект на территории ДНР и ЛНР, и в новом учебном году, при поддержке волонтеров – научителей, дать детям возможность освоить новые знания, которые ранее отсутствовали в школьной программе”, – рассказал Алексей Антонов.