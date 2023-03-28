Учащимся из ЛНР и ДНР помогут освоить школьную программу

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Сегодня волонтерами партии "Единая Россия" и Мининского университета сделан еще один важный шаг в формировании единого образовательного пространства в регионах Донбасса и Новороссии. Мы все прекрасно понимаем, как важно обеспечить полноценное образование для тех детей, которые сегодня стали гражданами России. Сегодняшняя наша задача и миссия в том, чтобы не только наверстать упущенное за годы безвременья на Донбассе, но и открыть для прибывших в Нижегородскую область ребят весь спектр образовательных технологий, которые предоставляет современная российская школа. Знание – сила, в качественном образовании – залог успешного будущего. В прошлом месяце, встречаясь со студентами Мининского университета, я отметил их живой интерес к российской истории, к тем событиям, откуда берут начало происходящие сейчас процессы. У ребят есть четкое и правильное понимание, что по-настоящему важно, а что вторично, поэтому, став репетиторами для этих школьников, они будут для них настоящими наставниками, которые могут подсказать не только как решить сложную задачу из учебника, но и смогут дать правильный и дельный совет о том, как вести себя в жизни”, – подчеркнул депутат Государственной Думы Роман Любарский