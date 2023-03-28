https://ria.ru/20230328/obstrel-1861350726.html

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.03.2023

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:59

2023-03-28T18:59

2023-03-28T18:59

специальная военная операция на украине

кировский район

украина

в мире

нато

донецк

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.40 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

украина

донецк

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кировский район, украина, в мире, нато, донецк