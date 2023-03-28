https://ria.ru/20230328/obstrel-1861316219.html

Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела со стороны украинских войск

Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.03.2023

Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела со стороны украинских войск

Школа в Зугрэсе повреждена при обстреле города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:23

2023-03-28T17:23

2023-03-28T20:04

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Школа в Зугрэсе повреждена при обстреле города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 марта поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Зугрэс: в результате применения противником РСЗО "Himars" зафиксировано повреждение остекления МБОУ "Зугрэсская средняя школа № 17 города Харцызска", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20230328/obstrel-1861093574.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия