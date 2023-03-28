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Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.03.2023
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17:23 28.03.2023 (обновлено: 20:04 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/obstrel-1861316219.html
Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела со стороны украинских войск
Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.03.2023
Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела со стороны украинских войск
Школа в Зугрэсе повреждена при обстреле города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:23
2023-03-28T20:04
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Школа в Зугрэсе повреждена при обстреле города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 марта поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Зугрэс: в результате применения противником РСЗО "Himars" зафиксировано повреждение остекления МБОУ "Зугрэсская средняя школа № 17 города Харцызска", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230328/obstrel-1861093574.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела со стороны украинских войск

Здание школы в Зугрэсе повредило из-за обстрела города украинскими войсками из HIMARS

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы №17 в городе Зугрэсе
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы №17 в городе Зугрэсе - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы №17 в городе Зугрэсе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Школа в Зугрэсе повреждена при обстреле города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 марта поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Зугрэс: в результате применения противником РСЗО "Himars" зафиксировано повреждение остекления МБОУ "Зугрэсская средняя школа № 17 города Харцызска", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО.
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