Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 28.03.2023 (обновлено: 20:03 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/obstrel-1861293599.html
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу - РИА Новости, 28.03.2023
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу
Украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:20
2023-03-28T20:03
украина
донецкая народная республика
константиновка
зугрес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861364889_0:136:3071:1863_1920x0_80_0_0_ec445103d1d92aed5c2ce67b137b6b9f.jpg
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Зугрэс: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230328/donetsk-1861127658.html
украина
донецкая народная республика
константиновка
зугрес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861364889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b3469fcfc50e7aa3a809f6d9c95e35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, константиновка, зугрес
Украина, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Зугрес
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу

Украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы №17 в городе Зугрэсе
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы №17 в городе Зугрэсе - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ на территории школы №17 в городе Зугрэсе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Зугрэс: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Вчера, 09:28
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаЗугрес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала