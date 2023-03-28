https://ria.ru/20230328/obstrel-1861293599.html
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу - РИА Новости, 28.03.2023
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу
Украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:20
2023-03-28T16:20
2023-03-28T20:03
украина
донецкая народная республика
константиновка
зугрес
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Зугрэс: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230328/donetsk-1861127658.html
украина
донецкая народная республика
константиновка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, константиновка, зугрес
Украина, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Зугрес
Украинские войска выпустили две ракеты по Зугрэсу
Украинские войска выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО