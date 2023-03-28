https://ria.ru/20230328/obstrel-1861093574.html

Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2023

Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:01

2023-03-28T00:01

2023-03-28T00:01

происшествия

донецк

донецкая народная республика

калининский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 11.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): по уточненным данным, (по) улице Куйбышева, 246 ранена женщина 1985 года рождения, девушка 2004 года рождения и парень 2000 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1860961891.html

донецк

донецкая народная республика

калининский район

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, калининский район, сцкк