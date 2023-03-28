Рейтинг@Mail.ru
Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/obstrel-1861093574.html
Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 28.03.2023
Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:01
2023-03-28T00:01
происшествия
донецк
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f04e59590a4f6c61601cac46c84588a3.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 11.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): по уточненным данным, (по) улице Куйбышева, 246 ранена женщина 1985 года рождения, девушка 2004 года рождения и парень 2000 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230327/spetsoperatsiya-1860961891.html
донецк
донецкая народная республика
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dd373c5272ae3f02d177bb719b939b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, калининский район, сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК
Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Представительство ДНР: три мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 11.00 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Калининскому району Донецка.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): по уточненным данным, (по) улице Куйбышева, 246 ранена женщина 1985 года рождения, девушка 2004 года рождения и парень 2000 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2023
Вчера, 15:56
 
ПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКалининский районСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала