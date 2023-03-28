https://ria.ru/20230328/oblomki-1861315871.html
В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника
В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника - РИА Новости, 28.03.2023
В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника
Вблизи путей Киевского направления железной дороги в Новой Москве найдены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:22
2023-03-28T17:22
2023-03-28T18:19
новая москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вблизи путей Киевского направления железной дороги в Новой Москве найдены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.По его словам, на месте обнаружения обломков разрушений нет.Другие подробности выясняются.
https://ria.ru/20230307/bespilotnik-1856408316.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, происшествия
Новая Москва, Происшествия
В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника
Житель Новой Москвы сообщил об обнаружении обломков БПЛА у железнодорожных путей