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В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника - РИА Новости, 28.03.2023
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17:22 28.03.2023 (обновлено: 18:19 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/oblomki-1861315871.html
В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника
В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника - РИА Новости, 28.03.2023
В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника
Вблизи путей Киевского направления железной дороги в Новой Москве найдены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:22
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новая москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вблизи путей Киевского направления железной дороги в Новой Москве найдены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.По его словам, на месте обнаружения обломков разрушений нет.Другие подробности выясняются.
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новая москва, происшествия
Новая Москва, Происшествия
В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника

Житель Новой Москвы сообщил об обнаружении обломков БПЛА у железнодорожных путей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вблизи путей Киевского направления железной дороги в Новой Москве найдены обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
«

"Поступила информация от местного жителя об обнаружении примерно в 200 метрах от железнодорожных путей Киевского направления возле села Свитино обломков беспилотника", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте обнаружения обломков разрушений нет.
Другие подробности выясняются.
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