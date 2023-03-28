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Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail - РИА Новости, 28.03.2023
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02:21 28.03.2023 (обновлено: 02:23 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/nlo-1861101916.html
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail - РИА Новости, 28.03.2023
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail
Пентагон отказался обнародовать видео с НЛО, сбитыми в феврале над Аляской, сославшись на их секретность, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T02:21
2023-03-28T02:23
в мире
аляска
атлантический океан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пентагон отказался обнародовать видео с НЛО, сбитыми в феврале над Аляской, сославшись на их секретность, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. Согласно газете, представитель Пентагона заявил, что у них есть видео того, как три неопознанных летающих объекта были сбиты в феврале американскими истребителями с использованием ракет "воздух-воздух" Sidewinder. Отмечается, что объекты были сбиты в то же время, что и китайский аэростат над Атлантическим океаном.
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в мире, аляска, атлантический океан, министерство обороны сша
В мире, Аляска, Атлантический океан, Министерство обороны США
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail

Daily Mail: Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сбитыми над Аляской

© РИА Новости / Татьяна Лукьянова | Перейти в медиабанкАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пентагон отказался обнародовать видео с НЛО, сбитыми в феврале над Аляской, сославшись на их секретность, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства.
Согласно газете, представитель Пентагона заявил, что у них есть видео того, как три неопознанных летающих объекта были сбиты в феврале американскими истребителями с использованием ракет "воздух-воздух" Sidewinder.
«
"Я могу вам сказать, что сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными, и я не получил никакой информации о возможных сроках изменения классификации материалов", - рассказал спикер ведомства Daily Mail.
Отмечается, что объекты были сбиты в то же время, что и китайский аэростат над Атлантическим океаном.
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В миреАляскаАтлантический океанМинистерство обороны США
 
 
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