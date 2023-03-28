https://ria.ru/20230328/nlo-1861101916.html

Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail

Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail - РИА Новости, 28.03.2023

Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail

Пентагон отказался обнародовать видео с НЛО, сбитыми в феврале над Аляской, сославшись на их секретность, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T02:21

2023-03-28T02:21

2023-03-28T02:23

в мире

аляска

атлантический океан

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пентагон отказался обнародовать видео с НЛО, сбитыми в феврале над Аляской, сославшись на их секретность, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. Согласно газете, представитель Пентагона заявил, что у них есть видео того, как три неопознанных летающих объекта были сбиты в феврале американскими истребителями с использованием ракет "воздух-воздух" Sidewinder. Отмечается, что объекты были сбиты в то же время, что и китайский аэростат над Атлантическим океаном.

https://ria.ru/20230313/proekt-1857619222.html

аляска

атлантический океан

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в мире, аляска, атлантический океан, министерство обороны сша