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Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail - РИА Новости, 28.03.2023
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail
Пентагон отказался обнародовать видео с НЛО, сбитыми в феврале над Аляской, сославшись на их секретность, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T02:21
2023-03-28T02:21
2023-03-28T02:23
в мире
аляска
атлантический океан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пентагон отказался обнародовать видео с НЛО, сбитыми в феврале над Аляской, сославшись на их секретность, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. Согласно газете, представитель Пентагона заявил, что у них есть видео того, как три неопознанных летающих объекта были сбиты в феврале американскими истребителями с использованием ракет "воздух-воздух" Sidewinder. Отмечается, что объекты были сбиты в то же время, что и китайский аэростат над Атлантическим океаном.
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в мире, аляска, атлантический океан, министерство обороны сша
В мире, Аляска, Атлантический океан, Министерство обороны США
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сообщила Daily Mail
Daily Mail: Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сбитыми над Аляской