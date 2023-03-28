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Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго
Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго - РИА Новости, 28.03.2023
Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго
России удалось в полной мере переориентировать поставки нефти и избежать спада, обусловленного санкциями, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:52
2023-03-28T10:52
2023-03-28T12:21
экономика
николай шульгинов
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. России удалось в полной мере переориентировать поставки нефти и избежать спада, обусловленного санкциями, заявил министр энергетики Николай Шульгинов."Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло", — сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.По словам министра, поставки ориентируют на страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В частности, как отметил вице-премьер и экс-глава ведомства Александр Новак, объем экспорта в Индию в прошлом году вырос в 22 раза. Ранее Новак озвучил статистику по экспорту нефти в Китай — за прошлый год вывезено около 67 миллионов тонн, что составило почти треть от всего объема.С 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель для торгующихся со скидкой (мазут).
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай шульгинов, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Николай Шульгинов, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго
Шульгинов: Россия полностью перенаправила объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. России удалось в полной мере переориентировать поставки нефти и избежать спада, обусловленного санкциями, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
"Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло", — сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
По словам министра, поставки ориентируют на страны Азии
, Африки
, Латинской Америки
и Ближнего Востока
. В частности, как отметил вице-премьер и экс-глава ведомства Александр Новак, объем экспорта в Индию в прошлом году вырос в 22 раза.
Ранее Новак озвучил статистику по экспорту нефти в Китай — за прошлый год вывезено около 67 миллионов тонн, что составило почти треть от всего объема.
С 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель для торгующихся со скидкой (мазут).