https://ria.ru/20230328/neft-1861155372.html

Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго

Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго - РИА Новости, 28.03.2023

Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго

России удалось в полной мере переориентировать поставки нефти и избежать спада, обусловленного санкциями, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:52

2023-03-28T10:52

2023-03-28T12:21

экономика

николай шульгинов

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. России удалось в полной мере переориентировать поставки нефти и избежать спада, обусловленного санкциями, заявил министр энергетики Николай Шульгинов."Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло", — сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.По словам министра, поставки ориентируют на страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В частности, как отметил вице-премьер и экс-глава ведомства Александр Новак, объем экспорта в Индию в прошлом году вырос в 22 раза. Ранее Новак озвучил статистику по экспорту нефти в Китай — за прошлый год вывезено около 67 миллионов тонн, что составило почти треть от всего объема.С 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель для торгующихся со скидкой (мазут).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, николай шульгинов, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)