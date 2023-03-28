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Поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза - РИА Новости, 28.03.2023
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10:41 28.03.2023 (обновлено: 13:10 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/neft-1861151818.html
Поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза
Поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза - РИА Новости, 28.03.2023
Поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза
Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:41
2023-03-28T13:10
экономика
цены на нефть
россия
индия
китай
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер Александр Новак. "Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", - добавил он. Ранее в марте Новак сообщал, что Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта. Вице-премьер также отмечал, что в будущем эти объемы будут расти.
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экономика, цены на нефть, россия, индия, китай, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индия, Китай, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза

Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза

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Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер Александр Новак.
«
"Если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году", - сказал Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ.
"Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", - добавил он.
Ранее в марте Новак сообщал, что Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта. Вице-премьер также отмечал, что в будущем эти объемы будут расти.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИндияКитайАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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