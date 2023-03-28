https://ria.ru/20230328/neft-1861151818.html

Поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза

Поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза - РИА Новости, 28.03.2023

Поставки нефти из России в Индию выросли в 22 раза

Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:41

2023-03-28T10:41

2023-03-28T13:10

экономика

цены на нефть

россия

индия

китай

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза, заявил вице-премьер Александр Новак. "Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", - добавил он. Ранее в марте Новак сообщал, что Россия в прошлом году поставила в Китай около 67 миллионов тонн нефти, что составило почти треть от всего ее экспорта. Вице-премьер также отмечал, что в будущем эти объемы будут расти.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

россия

индия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, индия, китай, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)