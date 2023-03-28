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Небензя: Россия больше не будет выдвигать резолюцию по "Северным потокам"
Небензя: Россия больше не будет выдвигать резолюцию по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
Небензя: Россия больше не будет выдвигать резолюцию по "Северным потокам"
Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", заявил журналистам постпред при... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T01:18
2023-03-28T01:18
2023-03-28T01:27
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северный поток — 2
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ООН, 28 мар — РИА Новости. Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", заявил журналистам постпред при организации Василий Небензя. "Думаю, достаточно. Это (голосование. — Прим. ред.) раскрыло реальное отношение к вопросу", — предупредил дипломат в ответ на вопрос, намерена ли Москва вновь предлагать подобные инициативы.Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.Зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан предположил, что государства, не поддержавшие российско-китайский проект резолюции, могут что-то скрывать.По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230328/kitay-1861095903.html
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в мире, россия, сша, василий небензя, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, США, Василий Небензя, Владимир Путин, Сеймур Херш, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Небензя: Россия больше не будет выдвигать резолюцию по "Северным потокам"
Небензя: Россия больше не будет выдвигать на голосование резолюцию по "Северным потокам"
ООН, 28 мар — РИА Новости. Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", заявил журналистам постпред при организации Василий Небензя.
КНР уличила некоторые страны в желании скрыть данные о "Северных потоках"
"Думаю, достаточно. Это (голосование. — Прим. ред.) раскрыло реальное отношение к вопросу", — предупредил дипломат в ответ на вопрос, намерена ли Москва вновь предлагать подобные инициативы.
Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.
Зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан предположил, что государства, не поддержавшие российско-китайский проект резолюции, могут что-то скрывать.
По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
Бразилия выступила за создание в ООН комиссии по "Северным потокам"