https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html

Небензя: Россия больше не будет выдвигать резолюцию по "Северным потокам"

Небензя: Россия больше не будет выдвигать резолюцию по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023

Небензя: Россия больше не будет выдвигать резолюцию по "Северным потокам"

Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", заявил журналистам постпред при... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T01:18

2023-03-28T01:18

2023-03-28T01:27

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василий небензя

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северный поток

северный поток — 2

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ООН, 28 мар — РИА Новости. Россия больше не станет выдвигать на голосование проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", заявил журналистам постпред при организации Василий Небензя. "Думаю, достаточно. Это (голосование. — Прим. ред.) раскрыло реальное отношение к вопросу", — предупредил дипломат в ответ на вопрос, намерена ли Москва вновь предлагать подобные инициативы.Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.Зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан предположил, что государства, не поддержавшие российско-китайский проект резолюции, могут что-то скрывать.По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.

https://ria.ru/20230328/kitay-1861095903.html

https://ria.ru/20230328/braziliya-1861095624.html

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в мире, россия, сша, василий небензя, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"