https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861094734.html

Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках"

Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023

Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках"

СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:16

2023-03-28T00:16

2023-03-28T00:20

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северный поток

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ООН, 28 мар – РИА Новости. СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Национальные расследования могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе. А ценное время уходит. И возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", - сказал Небензя. "Считаем, что Совет несет ответственность перед международным сообществом за подобные атаки", - подчеркнул он. Небензя указал, что проект резолюции РФ, который Совбез не принял в понедельник, не ограничивал национальные расследования Дании, Швеции, ФРГ. Как заявил постпред, его принятие позволило бы дать четкий сигнал, что подобные диверсии в отношении трансграничной инфраструктуры недопустимы, а виновные в них должны нести ответственность.

https://ria.ru/20230328/potok-1861094466.html

https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861092367.html

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