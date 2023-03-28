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Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
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00:16 28.03.2023 (обновлено: 00:20 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861094734.html
Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках"
Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках"
СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:16
2023-03-28T00:20
в мире
россия
дания
швеция
василий небензя
оон
северный поток
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ООН, 28 мар – РИА Новости. СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Национальные расследования могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе. А ценное время уходит. И возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", - сказал Небензя. "Считаем, что Совет несет ответственность перед международным сообществом за подобные атаки", - подчеркнул он. Небензя указал, что проект резолюции РФ, который Совбез не принял в понедельник, не ограничивал национальные расследования Дании, Швеции, ФРГ. Как заявил постпред, его принятие позволило бы дать четкий сигнал, что подобные диверсии в отношении трансграничной инфраструктуры недопустимы, а виновные в них должны нести ответственность.
https://ria.ru/20230328/potok-1861094466.html
https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861092367.html
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в мире, россия, дания, швеция, василий небензя, оон, северный поток
В мире, Россия, Дания, Швеция, Василий Небензя, ООН, Северный поток
Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках"

Небензя: СБ несет особую ответственность в деле расследования подрыва "Северных потоков"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 мар – РИА Новости. СБ ООН несет особую ответственность в контексте расследования взрывов на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Национальные расследования могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе. А ценное время уходит. И возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", - сказал Небензя.
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"Считаем, что Совет несет ответственность перед международным сообществом за подобные атаки", - подчеркнул он.
Небензя указал, что проект резолюции РФ, который Совбез не принял в понедельник, не ограничивал национальные расследования Дании, Швеции, ФРГ.
Как заявил постпред, его принятие позволило бы дать четкий сигнал, что подобные диверсии в отношении трансграничной инфраструктуры недопустимы, а виновные в них должны нести ответственность.
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