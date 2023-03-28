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Совфед рассмотрит заявление о нарушении прав верующих на Украине - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
22:26 28.03.2023 (обновлено: 23:11 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/narushenie-1861395435.html
Совфед рассмотрит заявление о нарушении прав верующих на Украине
Совфед рассмотрит заявление о нарушении прав верующих на Украине - РИА Новости, 28.03.2023
Совфед рассмотрит заявление о нарушении прав верующих на Украине
Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит заявление палаты в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, вопрос включен в повестку заседания,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T22:26
2023-03-28T23:11
религия
украина
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит заявление палаты в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, вопрос включен в повестку заседания, сообщает сайт СФ."На Украине нарушаются права верующих, свобода вероисповедания", - сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По его словам, сенаторы намерены обратить внимание парламентов всего мира на эти факты.Ранее делегация Украинской православной церкви (УПЦ) рассказала на сессии Совета по правам человека ООН о гонениях на каноническую церковь на Украине, сообщается на сайте УПЦ.Отмечается, что делегация УПЦ начала непосредственные консультации с ООН и другими международными организациями по поводу ожидаемого обострения положения УПЦ в связи с угрозой неправомерного лишения права пользования сооружениями Киево-Печерской лавры. Работа предусматривает предоставление структурам ООН и специальным правозащитным организациям свидетельств и доказательств проблем верующих и религиозных организаций УПЦ.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" 10 марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Киево-Печерской лаврой , а также о том, что монахам канонической церкви необходимо до 29 марта покинуть обитель, где министерство культуры планирует провести проверку "экспонатов". Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ).Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
https://ria.ru/20230328/tserkov-1861400450.html
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украина, совет федерации рф, владимир джабаров
Религия, Украина, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров
Совфед рассмотрит заявление о нарушении прав верующих на Украине

Совфед в среду рассмотрит заявление о нарушении прав верующих на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщины на территории Киево-Печерской лавры
Женщины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщины на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит заявление палаты в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, вопрос включен в повестку заседания, сообщает сайт СФ.
"На Украине нарушаются права верующих, свобода вероисповедания", - сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
По его словам, сенаторы намерены обратить внимание парламентов всего мира на эти факты.
Ранее делегация Украинской православной церкви (УПЦ) рассказала на сессии Совета по правам человека ООН о гонениях на каноническую церковь на Украине, сообщается на сайте УПЦ.
Отмечается, что делегация УПЦ начала непосредственные консультации с ООН и другими международными организациями по поводу ожидаемого обострения положения УПЦ в связи с угрозой неправомерного лишения права пользования сооружениями Киево-Печерской лавры. Работа предусматривает предоставление структурам ООН и специальным правозащитным организациям свидетельств и доказательств проблем верующих и религиозных организаций УПЦ.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" 10 марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Киево-Печерской лаврой , а также о том, что монахам канонической церкви необходимо до 29 марта покинуть обитель, где министерство культуры планирует провести проверку "экспонатов". Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ).
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве
Вчера, 23:11
 
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