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Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 28.03.2023
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08:50 28.03.2023 (обновлено: 10:34 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/napadenie-1861119623.html
Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии
Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 28.03.2023
Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии
Двое полицейских получили ранения в результате нападения на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:50
2023-03-28T10:34
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Двое полицейских получили ранения в результате нападения на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по РСО-Алания на сайте. Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что около полуночи неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14" возле селения Кантышево в Назрановском районе. В результате был ранен один сотрудник полиции. Нападавших ищут. По данному факту следственным отделом по Пригородному району следственного управления СКР по Северной Осетии возбуждено уголовное дело статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, его совершивших", - отмечает ведомство.
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назрановский район
республика ингушетия
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Кадры с места нападения на пост ДПС в Ингушетии
МВД по Ингушетии сообщило, что около полуночи неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14" возле селения Кантышево в Назрановском районе. В результате был ранен один сотрудник полиции. Нападавших ищут.
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происшествия, назрановский район, республика ингушетия
Происшествия, Назрановский район, Республика Ингушетия
Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии

СК: двое полицейских получили ранения при нападении на пост ДПС в Ингушетии

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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Двое полицейских получили ранения в результате нападения на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по РСО-Алания на сайте.
Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что около полуночи неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14" возле селения Кантышево в Назрановском районе. В результате был ранен один сотрудник полиции. Нападавших ищут.
«
"Примерно в 23.25 мск в понедельник неизвестные лица, используя огнестрельное оружие неустановленного образца, совершили нападение на пост полиции, расположенный на территории РСО-Алания на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское, где находились сотрудники полиции. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом по Пригородному району следственного управления СКР по Северной Осетии возбуждено уголовное дело статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, его совершивших", - отмечает ведомство.
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