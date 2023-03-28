https://ria.ru/20230328/napadenie-1861119623.html

Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии

Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 28.03.2023

Появились подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии

Двое полицейских получили ранения в результате нападения на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:50

2023-03-28T08:50

2023-03-28T10:34

происшествия

назрановский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Двое полицейских получили ранения в результате нападения на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по РСО-Алания на сайте. Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что около полуночи неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14" возле селения Кантышево в Назрановском районе. В результате был ранен один сотрудник полиции. Нападавших ищут. По данному факту следственным отделом по Пригородному району следственного управления СКР по Северной Осетии возбуждено уголовное дело статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, его совершивших", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20230311/napadenie-1857241111.html

назрановский район

республика ингушетия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места нападения на пост ДПС в Ингушетии МВД по Ингушетии сообщило, что около полуночи неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14" возле селения Кантышево в Назрановском районе. В результате был ранен один сотрудник полиции. Нападавших ищут. 2023-03-28T08:50 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, назрановский район, республика ингушетия