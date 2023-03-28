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Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 28.03.2023
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00:52 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/ingushetiya-1861096922.html
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 28.03.2023
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, в результате огнестрельное ранение получил один сотрудник полиции, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:52
2023-03-28T00:52
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 28 мар - РИА Новости. Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, в результате огнестрельное ранение получил один сотрудник полиции, сообщило региональное МВД. "Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции ищут нападавших.
https://ria.ru/20230323/terroristy-1860107672.html
назрановский район
республика ингушетия
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происшествия, назрановский район, республика ингушетия
Происшествия, Назрановский район, Республика Ингушетия
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии

МВД: полицейский получил ранение при нападении неизвестных на пост ДПС в Ингушетии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 28 мар - РИА Новости. Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, в результате огнестрельное ранение получил один сотрудник полиции, сообщило региональное МВД.
"Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции ищут нападавших.
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ПроисшествияНазрановский районРеспублика Ингушетия
 
 
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