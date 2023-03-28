https://ria.ru/20230328/ingushetiya-1861096922.html

Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии

Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 28.03.2023

Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии

Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, в результате огнестрельное ранение получил один сотрудник полиции, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:52

2023-03-28T00:52

2023-03-28T00:52

происшествия

назрановский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 28 мар - РИА Новости. Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, в результате огнестрельное ранение получил один сотрудник полиции, сообщило региональное МВД. "Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции ищут нападавших.

https://ria.ru/20230323/terroristy-1860107672.html

назрановский район

республика ингушетия

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происшествия, назрановский район, республика ингушетия