https://ria.ru/20230328/ingushetiya-1861096922.html
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии - РИА Новости, 28.03.2023
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, в результате огнестрельное ранение получил один сотрудник полиции, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:52
2023-03-28T00:52
2023-03-28T00:52
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 28 мар - РИА Новости. Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, в результате огнестрельное ранение получил один сотрудник полиции, сообщило региональное МВД. "Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции ищут нападавших.
https://ria.ru/20230323/terroristy-1860107672.html
назрановский район
республика ингушетия
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происшествия, назрановский район, республика ингушетия
Происшествия, Назрановский район, Республика Ингушетия
Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии
МВД: полицейский получил ранение при нападении неизвестных на пост ДПС в Ингушетии