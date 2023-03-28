https://ria.ru/20230328/mus-1861257322.html
Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС
Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС - РИА Новости, 28.03.2023
Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС
Филиппины прекратят все контакты с Международным уголовным судом после его отказа приостановить расследование политики предыдущих властей страны по борьбе с... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:47
2023-03-28T14:47
2023-03-28T16:59
в мире
филиппины
родриго дутерте
фердинанд маркос
международный уголовный суд
манила
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Филиппины прекратят все контакты с Международным уголовным судом после его отказа приостановить расследование политики предыдущих властей страны по борьбе с наркотиками, заявил изданию Inquirer глава государства Фердинанд Маркос — младший.Правительство Филиппин не будет сотрудничать с судом, ссылаясь на серьезные вопросы о юрисдикции суда, вмешательстве во внутренние дела и нападках на суверенитет страны.В марте 2018 года Манила отозвала ратификацию Римского статута, который определяет участие государства в работе МУС. Поводом стало расследование суда в отношении прежнего президента Родриго Дутерте из-за его политики по борьбе с наркотиками. Сначала его приостановили, но возобновили в январе.Генпрокуратура страны оспорила это решение, но апелляционная палата Международного уголовного суда накануне заявила, что Филиппины не смогли привести убедительные причины в поддержку своей просьбы приостановить расследование.Дутерте, находившийся на посту президента с 2016 по 2022 год, выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и распространителями наркотиков. По данным полиции, с момента его прихода к власти в стране убили около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе во время расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах.
https://ria.ru/20230327/mus-1861034042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, родриго дутерте, фердинанд маркос, международный уголовный суд, манила, генеральная прокуратура рф
В мире, Филиппины, Родриго Дутерте, Фердинанд Маркос, Международный уголовный суд, Манила, Генеральная прокуратура РФ
Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС
Президент Маркос: Филиппины прекратят все контакты с МУС из-за расследования о нарковойне
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Филиппины прекратят все контакты с Международным уголовным судом после его отказа приостановить расследование политики предыдущих властей страны по борьбе с наркотиками, заявил изданию Inquirer
глава государства Фердинанд Маркос — младший.
«
"На этом все наше участие в работе МУС заканчивается. Апелляция провалилась, и, на наш взгляд, мы больше ничего не можем сделать <...>. Так что на данный момент мы, по сути, прекращаем любые контакты, любое общение с МУС", — сообщил президент.
Правительство Филиппин не будет сотрудничать с судом, ссылаясь на серьезные вопросы о юрисдикции суда, вмешательстве во внутренние дела и нападках на суверенитет страны.
В марте 2018 года Манила
отозвала ратификацию Римского статута, который определяет участие государства в работе МУС. Поводом стало расследование суда в отношении прежнего президента Родриго Дутерте
из-за его политики по борьбе с наркотиками. Сначала его приостановили, но возобновили в январе.
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Генпрокуратура страны оспорила это решение, но апелляционная палата Международного уголовного суда накануне заявила, что Филиппины не смогли привести убедительные причины в поддержку своей просьбы приостановить расследование.
Дутерте, находившийся на посту президента с 2016 по 2022 год, выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и распространителями наркотиков. По данным полиции, с момента его прихода к власти в стране убили около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе во время расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах.
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