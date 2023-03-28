https://ria.ru/20230328/mus-1861257322.html

Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС

Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС - РИА Новости, 28.03.2023

Филиппины решили прекратить любые контакты с МУС

Филиппины прекратят все контакты с Международным уголовным судом после его отказа приостановить расследование политики предыдущих властей страны по борьбе с... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:47

2023-03-28T14:47

2023-03-28T16:59

в мире

филиппины

родриго дутерте

фердинанд маркос

международный уголовный суд

манила

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Филиппины прекратят все контакты с Международным уголовным судом после его отказа приостановить расследование политики предыдущих властей страны по борьбе с наркотиками, заявил изданию Inquirer глава государства Фердинанд Маркос — младший.Правительство Филиппин не будет сотрудничать с судом, ссылаясь на серьезные вопросы о юрисдикции суда, вмешательстве во внутренние дела и нападках на суверенитет страны.В марте 2018 года Манила отозвала ратификацию Римского статута, который определяет участие государства в работе МУС. Поводом стало расследование суда в отношении прежнего президента Родриго Дутерте из-за его политики по борьбе с наркотиками. Сначала его приостановили, но возобновили в январе.Генпрокуратура страны оспорила это решение, но апелляционная палата Международного уголовного суда накануне заявила, что Филиппины не смогли привести убедительные причины в поддержку своей просьбы приостановить расследование.Дутерте, находившийся на посту президента с 2016 по 2022 год, выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и распространителями наркотиков. По данным полиции, с момента его прихода к власти в стране убили около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе во время расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах.

https://ria.ru/20230327/mus-1861034042.html

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html

филиппины

манила

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, филиппины, родриго дутерте, фердинанд маркос, международный уголовный суд, манила, генеральная прокуратура рф