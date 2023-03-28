https://ria.ru/20230328/ms21-1861206101.html

Россия смогла в сжатые сроки заместить иностранные композиты для МС-21

Россия смогла в сжатые сроки заместить иностранные композиты для МС-21 - РИА Новости, 28.03.2023

Россия смогла в сжатые сроки заместить иностранные композиты для МС-21

Иностранные композиты во всех элементах российского авиалайнера МС-21 удалось заместить в сжатые сроки, заявил в обращении премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:51

2023-03-28T12:51

2023-03-28T12:51

экономика

михаил мишустин

россия

мс-21

ил-114-300

ростех

афк "система"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Иностранные композиты во всех элементах российского авиалайнера МС-21 удалось заместить в сжатые сроки, заявил в обращении премьер-министр России Михаил Мишустин. "В сжатые сроки удалось заместить иностранные композиты во всех элементах авиалайнера МС-21. Особенно хочется отметить тот большой вклад, который внесли в эту важную работу госкорпорация "Росатом" и ее дивизион "Юматекс", "Ростех", АФК "Система", МГУ имени М. В. Ломоносова и РХТУ имени Д. И. Менделеева", - отметил председатель правительства в приветственном слове участникам форума "Композиты без границ". Ранее Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, говорил о планах в течение трех месяцев провести первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100. Также премьер-министр отмечал, что были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". Он подчеркивал, что в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.

https://ria.ru/20230328/rossiya-1861183634.html

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Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, россия, мс-21, ил-114-300, ростех, афк "система", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"