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Россия смогла в сжатые сроки заместить иностранные композиты для МС-21
Россия смогла в сжатые сроки заместить иностранные композиты для МС-21 - РИА Новости, 28.03.2023
Россия смогла в сжатые сроки заместить иностранные композиты для МС-21
Иностранные композиты во всех элементах российского авиалайнера МС-21 удалось заместить в сжатые сроки, заявил в обращении премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:51
2023-03-28T12:51
2023-03-28T12:51
экономика
михаил мишустин
россия
мс-21
ил-114-300
ростех
афк "система"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Иностранные композиты во всех элементах российского авиалайнера МС-21 удалось заместить в сжатые сроки, заявил в обращении премьер-министр России Михаил Мишустин. "В сжатые сроки удалось заместить иностранные композиты во всех элементах авиалайнера МС-21. Особенно хочется отметить тот большой вклад, который внесли в эту важную работу госкорпорация "Росатом" и ее дивизион "Юматекс", "Ростех", АФК "Система", МГУ имени М. В. Ломоносова и РХТУ имени Д. И. Менделеева", - отметил председатель правительства в приветственном слове участникам форума "Композиты без границ". Ранее Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, говорил о планах в течение трех месяцев провести первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100. Также премьер-министр отмечал, что были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". Он подчеркивал, что в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.
https://ria.ru/20230328/rossiya-1861183634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, мс-21, ил-114-300, ростех, афк "система", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, МС-21, Ил-114-300, Ростех, АФК "Система", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия смогла в сжатые сроки заместить иностранные композиты для МС-21
Мишустин: иностранные композиты во всех элементах МС-21 удалось заместить в сжатые сроки