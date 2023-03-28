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В Москве во вторник ожидается до плюс 11 градусов - РИА Новости, 28.03.2023
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08:27 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/moskva-1861117399.html
В Москве во вторник ожидается до плюс 11 градусов
В Москве во вторник ожидается до плюс 11 градусов - РИА Новости, 28.03.2023
В Москве во вторник ожидается до плюс 11 градусов
Облачная с прояснениями погода без осадков и до плюс 11 градусов ожидают жителей столицы во вторник, местами в первой половине дня возможны очаги туманов,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:27
2023-03-28T08:27
москва
общество
погода
михаил леус
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МОСКВА, 28 марта - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и до плюс 11 градусов ожидают жителей столицы во вторник, местами в первой половине дня возможны очаги туманов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В первой половине дня местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха днем - плюс 9-11 градусов, по области - от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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москва, общество, погода, михаил леус
Москва, Общество, Погода, Михаил Леус
В Москве во вторник ожидается до плюс 11 градусов

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до плюс 11 градусов во вторник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
Закат в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 марта - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и до плюс 11 градусов ожидают жителей столицы во вторник, местами в первой половине дня возможны очаги туманов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В первой половине дня местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха днем - плюс 9-11 градусов, по области - от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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