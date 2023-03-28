https://ria.ru/20230328/moskva-1861117399.html

В Москве во вторник ожидается до плюс 11 градусов

В Москве во вторник ожидается до плюс 11 градусов - РИА Новости, 28.03.2023

В Москве во вторник ожидается до плюс 11 градусов

Облачная с прояснениями погода без осадков и до плюс 11 градусов ожидают жителей столицы во вторник, местами в первой половине дня возможны очаги туманов,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:27

2023-03-28T08:27

2023-03-28T08:27

москва

общество

погода

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860385153_178:0:3224:1713_1920x0_80_0_0_d072c52ec9191deca0dc39f280c8cb9f.jpg

МОСКВА, 28 марта - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и до плюс 11 градусов ожидают жителей столицы во вторник, местами в первой половине дня возможны очаги туманов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В первой половине дня местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха днем - плюс 9-11 градусов, по области - от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230327/pogoda-1860898048.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, михаил леус