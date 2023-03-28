Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Московский создатель образовательного оборудования "Научные развлечения" представил на Московском международном салоне образования ММСО.EXPO-2023 новые учебные наборы для детей и подростков, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" более 30 лет разрабатывает и производит учебное оборудование. Недавно компания представила десять новых наборов для дошкольного обучения, старшей и средней школы. Компания уже выпустила более тысячи новых образовательных комплектов, половину из которых поставляет в учебные заведения России и ближнего зарубежья", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Так, для дошкольников и учеников начальной школы компания разработала три новых набора – "Математика", "Учим логике легко" и "Основы программирования". Для учеников средней школы созданы пять наборов с физическими и химическими экспериментами из школьной программы. Еще два набора - "Техническое зрение" и "Умная гидропоника" - предназначены для старшеклассников, уточняется в сообщении.
"Благодаря нашему интерактивному учебному оборудованию у детей младшего возраста формируется исследовательский интерес и инженерное мышление, а у более старших ребят - глубинное понимание естественно-научных предметов, вследствие чего они сдают итоговые экзамены на высокие баллы", – отметил генеральный директор ООО "Научные развлечения" Олег Поваляев.