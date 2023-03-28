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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения - РИА Новости, 28.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:20 28.03.2023 (обновлено: 08:21 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/moskva-1861117021.html
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения - РИА Новости, 28.03.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения
Московский создатель образовательного оборудования "Научные развлечения" представил на Московском международном салоне образования ММСО.EXPO-2023 новые учебные... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:20
2023-03-28T08:21
россия
общество
владислав овчинский
москва
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Московский создатель образовательного оборудования "Научные развлечения" представил на Московском международном салоне образования ММСО.EXPO-2023 новые учебные наборы для детей и подростков, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" более 30 лет разрабатывает и производит учебное оборудование. Недавно компания представила десять новых наборов для дошкольного обучения, старшей и средней школы. Компания уже выпустила более тысячи новых образовательных комплектов, половину из которых поставляет в учебные заведения России и ближнего зарубежья", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, для дошкольников и учеников начальной школы компания разработала три новых набора – "Математика", "Учим логике легко" и "Основы программирования". Для учеников средней школы созданы пять наборов с физическими и химическими экспериментами из школьной программы. Еще два набора - "Техническое зрение" и "Умная гидропоника" - предназначены для старшеклассников, уточняется в сообщении."Благодаря нашему интерактивному учебному оборудованию у детей младшего возраста формируется исследовательский интерес и инженерное мышление, а у более старших ребят - глубинное понимание естественно-научных предметов, вследствие чего они сдают итоговые экзамены на высокие баллы", – отметил генеральный директор ООО "Научные развлечения" Олег Поваляев.
https://ria.ru/20230326/moskva-1860698484.html
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россия, общество, владислав овчинский, москва
Россия, Общество, Владислав Овчинский, Москва, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Московский создатель образовательного оборудования "Научные развлечения" представил на Московском международном салоне образования ММСО.EXPO-2023 новые учебные наборы для детей и подростков, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" более 30 лет разрабатывает и производит учебное оборудование. Недавно компания представила десять новых наборов для дошкольного обучения, старшей и средней школы. Компания уже выпустила более тысячи новых образовательных комплектов, половину из которых поставляет в учебные заведения России и ближнего зарубежья", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Так, для дошкольников и учеников начальной школы компания разработала три новых набора – "Математика", "Учим логике легко" и "Основы программирования". Для учеников средней школы созданы пять наборов с физическими и химическими экспериментами из школьной программы. Еще два набора - "Техническое зрение" и "Умная гидропоника" - предназначены для старшеклассников, уточняется в сообщении.
"Благодаря нашему интерактивному учебному оборудованию у детей младшего возраста формируется исследовательский интерес и инженерное мышление, а у более старших ребят - глубинное понимание естественно-научных предметов, вследствие чего они сдают итоговые экзамены на высокие баллы", – отметил генеральный директор ООО "Научные развлечения" Олег Поваляев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияОбществоВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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