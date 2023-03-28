https://ria.ru/20230328/moskva-1861117021.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения - РИА Новости, 28.03.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения

Московский создатель образовательного оборудования "Научные развлечения" представил на Московском международном салоне образования ММСО.EXPO-2023 новые учебные... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:20

2023-03-28T08:20

2023-03-28T08:21

россия

общество

владислав овчинский

москва

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Московский создатель образовательного оборудования "Научные развлечения" представил на Московском международном салоне образования ММСО.EXPO-2023 новые учебные наборы для детей и подростков, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" более 30 лет разрабатывает и производит учебное оборудование. Недавно компания представила десять новых наборов для дошкольного обучения, старшей и средней школы. Компания уже выпустила более тысячи новых образовательных комплектов, половину из которых поставляет в учебные заведения России и ближнего зарубежья", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, для дошкольников и учеников начальной школы компания разработала три новых набора – "Математика", "Учим логике легко" и "Основы программирования". Для учеников средней школы созданы пять наборов с физическими и химическими экспериментами из школьной программы. Еще два набора - "Техническое зрение" и "Умная гидропоника" - предназначены для старшеклассников, уточняется в сообщении."Благодаря нашему интерактивному учебному оборудованию у детей младшего возраста формируется исследовательский интерес и инженерное мышление, а у более старших ребят - глубинное понимание естественно-научных предметов, вследствие чего они сдают итоговые экзамены на высокие баллы", – отметил генеральный директор ООО "Научные развлечения" Олег Поваляев.

https://ria.ru/20230326/moskva-1860698484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владислав овчинский, москва