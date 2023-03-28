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Румыния и Польша намерены активизировать поддержку Молдавии - РИА Новости, 28.03.2023
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20:04 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861366628.html
Румыния и Польша намерены активизировать поддержку Молдавии
Румыния и Польша намерены активизировать поддержку Молдавии - РИА Новости, 28.03.2023
Румыния и Польша намерены активизировать поддержку Молдавии
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что обсудил с премьером Польши Матеушем Моравецким активизацию помощи Молдавии, пострадавшей из-за... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:04
2023-03-28T20:04
румыния
польша
матеуш моравецкий
клаус йоханнис
молдавия
в мире
евросоюз
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что обсудил с премьером Польши Матеушем Моравецким активизацию помощи Молдавии, пострадавшей из-за конфликта в регионе Восточной Европы. Моравецкий во вторник прибыл в Бухарест с официальным визитом, в том числе чтобы обсудить вопросы сотрудничества. "Мы договорились активизировать поддержку наиболее уязвимых и пострадавших от конфликта партнеров в регионе, особенно Молдавии", - заявил Йоханнис после встречи с Моравецким. Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 650 тысяч беженцев с Украины пересекли территорию страны с конца февраля прошлого года, когда началась российская спецоперация, около 90 тысяч до сих пор остаются в республике, 10 300 из них запросили убежища. Он отметил, что Бухарест и Варшава готовы поддержать Молдавию и Украину как государств-кандидатов на вступление в ЕС. "Мы также стремимся к тому, чтобы наши тесные связи в области безопасности и обороны были удвоены прочным и плодотворным экономическим сотрудничеством, соответствующим потенциалу двух экономик", - добавил президент. Йоханнис подчеркнул, что Польша является одним из важнейших торговых партнеров Румынии в регионе. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня почти в 11 миллиардов евро. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861274558.html
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румыния, польша, матеуш моравецкий, клаус йоханнис, молдавия, в мире, евросоюз
Румыния, Польша, Матеуш Моравецкий, Клаус Йоханнис, Молдавия, В мире, Евросоюз
Румыния и Польша намерены активизировать поддержку Молдавии

Глава Румынии Йоханнис обсудил с премьером Польши Моравецким активизацию помощи Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что обсудил с премьером Польши Матеушем Моравецким активизацию помощи Молдавии, пострадавшей из-за конфликта в регионе Восточной Европы.
Моравецкий во вторник прибыл в Бухарест с официальным визитом, в том числе чтобы обсудить вопросы сотрудничества. "Мы договорились активизировать поддержку наиболее уязвимых и пострадавших от конфликта партнеров в регионе, особенно Молдавии", - заявил Йоханнис после встречи с Моравецким.
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Вчера, 15:30
Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 650 тысяч беженцев с Украины пересекли территорию страны с конца февраля прошлого года, когда началась российская спецоперация, около 90 тысяч до сих пор остаются в республике, 10 300 из них запросили убежища.
Он отметил, что Бухарест и Варшава готовы поддержать Молдавию и Украину как государств-кандидатов на вступление в ЕС. "Мы также стремимся к тому, чтобы наши тесные связи в области безопасности и обороны были удвоены прочным и плодотворным экономическим сотрудничеством, соответствующим потенциалу двух экономик", - добавил президент.
Йоханнис подчеркнул, что Польша является одним из важнейших торговых партнеров Румынии в регионе. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня почти в 11 миллиардов евро.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
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РумынияПольшаМатеуш МоравецкийКлаус ЙоханнисМолдавияВ миреЕвросоюз
 
 
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