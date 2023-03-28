https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861366628.html

Румыния и Польша намерены активизировать поддержку Молдавии

Румыния и Польша намерены активизировать поддержку Молдавии - РИА Новости, 28.03.2023

Румыния и Польша намерены активизировать поддержку Молдавии

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что обсудил с премьером Польши Матеушем Моравецким активизацию помощи Молдавии, пострадавшей из-за... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:04

2023-03-28T20:04

2023-03-28T20:04

румыния

польша

матеуш моравецкий

клаус йоханнис

молдавия

в мире

евросоюз

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что обсудил с премьером Польши Матеушем Моравецким активизацию помощи Молдавии, пострадавшей из-за конфликта в регионе Восточной Европы. Моравецкий во вторник прибыл в Бухарест с официальным визитом, в том числе чтобы обсудить вопросы сотрудничества. "Мы договорились активизировать поддержку наиболее уязвимых и пострадавших от конфликта партнеров в регионе, особенно Молдавии", - заявил Йоханнис после встречи с Моравецким. Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 650 тысяч беженцев с Украины пересекли территорию страны с конца февраля прошлого года, когда началась российская спецоперация, около 90 тысяч до сих пор остаются в республике, 10 300 из них запросили убежища. Он отметил, что Бухарест и Варшава готовы поддержать Молдавию и Украину как государств-кандидатов на вступление в ЕС. "Мы также стремимся к тому, чтобы наши тесные связи в области безопасности и обороны были удвоены прочным и плодотворным экономическим сотрудничеством, соответствующим потенциалу двух экономик", - добавил президент. Йоханнис подчеркнул, что Польша является одним из важнейших торговых партнеров Румынии в регионе. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня почти в 11 миллиардов евро. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861274558.html

https://ria.ru/20230328/moldavia-1861306563.html

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румыния, польша, матеуш моравецкий, клаус йоханнис, молдавия, в мире, евросоюз