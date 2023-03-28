Экс-премьер Румынии призвал к воссоединению с Молдавией
Экс-премьер Румынии заявил, что Молдавия должна снова стать частью румынского государства
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Молдавия должна снова стать частью Румынии, поскольку у миллиона молдавских граждан есть также румынское гражданство, заявил в эфире бывший румынский премьер, депутат парламента Людовик Орбан.
"Существует более чем прочная связь между Румынией и Молдавией, в том числе и с юридической точки зрения. Около миллиона граждан Молдавии имеют также румынское гражданство... Я человек, который считает, что для нынешней Молдавии нормально и естественно снова стать частью Румынии", - заявил Орбан в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, страны достигли сближения, особенно после того, как власти Молдавии признали государственным языком румынский. Орбан также отмечает, что Кишинев получает поддержку от Румынии в областях энергетики и экономики.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.