https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861274558.html

Экс-премьер Румынии призвал к воссоединению с Молдавией

Экс-премьер Румынии призвал к воссоединению с Молдавией - РИА Новости, 28.03.2023

Экс-премьер Румынии призвал к воссоединению с Молдавией

Молдавия должна снова стать частью Румынии, поскольку у миллиона молдавских граждан есть также румынское гражданство, заявил в эфире бывший румынский премьер,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:30

2023-03-28T15:30

2023-03-28T15:30

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молдавия

румыния

кишинев

людовик орбан

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Молдавия должна снова стать частью Румынии, поскольку у миллиона молдавских граждан есть также румынское гражданство, заявил в эфире бывший румынский премьер, депутат парламента Людовик Орбан. "Существует более чем прочная связь между Румынией и Молдавией, в том числе и с юридической точки зрения. Около миллиона граждан Молдавии имеют также румынское гражданство... Я человек, который считает, что для нынешней Молдавии нормально и естественно снова стать частью Румынии", - заявил Орбан в эфире телеканала Moldova 1. По его словам, страны достигли сближения, особенно после того, как власти Молдавии признали государственным языком румынский. Орбан также отмечает, что Кишинев получает поддержку от Румынии в областях энергетики и экономики. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

https://ria.ru/20230327/faktor-1861072534.html

https://ria.ru/20230327/podderzhka-1861047170.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, румыния, кишинев, людовик орбан