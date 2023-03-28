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Евросоюз выделил миллиард евро для поддержки Молдавии - РИА Новости, 28.03.2023
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14:27 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861245475.html
Евросоюз выделил миллиард евро для поддержки Молдавии
Евросоюз выделил миллиард евро для поддержки Молдавии - РИА Новости, 28.03.2023
Евросоюз выделил миллиард евро для поддержки Молдавии
Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро для укрепления ее устойчивости, заявил во вторник в Кишиневе председатель Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:27
2023-03-28T14:27
в мире
молдавия
шарль мишель
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро для укрепления ее устойчивости, заявил во вторник в Кишиневе председатель Евросовета Шарль Мишель. Председатель Евросовета прибыл во вторник в Кишинев, у него запланированы встречи с президентом Молдавии Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. Накануне еврочиновник побывал в Бухаресте, где обсудил с лидером этой страны Клаусом Йоханнисом вопросы, связанные с предоставлением помощи Молдавии в области безопасности. "Европейский Союз полностью солидарен с народом Молдавии, и Вы действительно не одиноки в этот сложный период. За последний год мы мобилизовали более 1 миллиарда евро для поддержки Молдавии и укрепления устойчивости страны", - сказал Мишель в ходе совместного брифинга с президентом Молдавии Майей Санду. Еврочиновник подчеркнул, что Брюссель продолжит оказывать Молдавии различную поддержку. Председатель Евросовета также подчеркнул, что Еврокомиссия в ближайшее время обнародует отчет о прогрессе Молдавии, Украины и Грузии на их пути к евроинтеграции. По его словам, исходя из полученных результатов, станет ясно о сроках переговоров о приеме Кишинева, Киева в Евросоюз. "На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами об их приеме в ЕС. Вероятно вопрос о начале переговоров о приеме Молдавии и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре", - отметил Мишель. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860443305.html
https://ria.ru/20230320/berbok-1859038334.html
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в мире, молдавия, шарль мишель, еврокомиссия, евросовет, евросоюз, европа
В мире, Молдавия, Шарль Мишель, Еврокомиссия, Евросовет, Евросоюз, Европа
Евросоюз выделил миллиард евро для поддержки Молдавии

Глава Евросовета Мишель: ЕС выделил Молдавии миллиард евро для укрепления устойчивости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро для укрепления ее устойчивости, заявил во вторник в Кишиневе председатель Евросовета Шарль Мишель.
Председатель Евросовета прибыл во вторник в Кишинев, у него запланированы встречи с президентом Молдавии Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. Накануне еврочиновник побывал в Бухаресте, где обсудил с лидером этой страны Клаусом Йоханнисом вопросы, связанные с предоставлением помощи Молдавии в области безопасности.
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"Европейский Союз полностью солидарен с народом Молдавии, и Вы действительно не одиноки в этот сложный период. За последний год мы мобилизовали более 1 миллиарда евро для поддержки Молдавии и укрепления устойчивости страны", - сказал Мишель в ходе совместного брифинга с президентом Молдавии Майей Санду.
Еврочиновник подчеркнул, что Брюссель продолжит оказывать Молдавии различную поддержку.
«
"Мы готовы сделать еще больше, и на нашей последней встрече - лидеры 27 государств решили оказать еще большую поддержку и попросили Европейскую комиссию представить пакет поддержки к лету", - сказал Мишель, не уточнив какого характера будет соответствующая помощь.
Председатель Евросовета также подчеркнул, что Еврокомиссия в ближайшее время обнародует отчет о прогрессе Молдавии, Украины и Грузии на их пути к евроинтеграции. По его словам, исходя из полученных результатов, станет ясно о сроках переговоров о приеме Кишинева, Киева в Евросоюз.
"На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами об их приеме в ЕС. Вероятно вопрос о начале переговоров о приеме Молдавии и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре", - отметил Мишель.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
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