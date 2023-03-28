https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861234689.html
Молдавские социалисты попросили проверить закон о переименовании госязыка
Молдавские социалисты попросили проверить закон о переименовании госязыка - РИА Новости, 28.03.2023
Молдавские социалисты попросили проверить закон о переименовании госязыка
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обратилась в Конституционный суд с запросом о проверке на конституционность закона о переименовании госязыка, заявил РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:06
2023-03-28T14:06
2023-03-28T14:06
в мире
молдавия
румыния
мария захарова
майя санду
богдан ауреску
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КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обратилась в Конституционный суд с запросом о проверке на конституционность закона о переименовании госязыка, заявил во вторник журналистам исполнительный секретарь политсилы Влад Батрынча. Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии 23 марта одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Политик подчеркнул, что конституция не может быть изменена принятием закона простым большинством в парламенте. "Такая процедура требует 67 голосов в законодательном органе, но и это было проигнорировано. Надеемся, что Конституционный суд останется на страже основного закона страны", - добавил Батрынча. Споры о названии государственного языка в Молдавии не утихают с 1989 года, когда Верховный совет МССР одобрил переход молдавского языка с кириллицы на латинскую графику. В конституции страны прописано, что госязыком в Молдавии является "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее раскритиковала заявления главы внешнеполитического ведомства Румынии Богдана Ауреску о том, что молдавский язык является "искусственной конструкцией, созданной Советским Союзом". Дипломат подчеркнула, что молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии. По ее словам, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинева поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии разглядело в реплике Захаровой вмешательство во внутренние дела республики.
https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, мария захарова, майя санду, богдан ауреску
В мире, Молдавия, Румыния, Мария Захарова, Майя Санду, Богдан Ауреску
Молдавские социалисты попросили проверить закон о переименовании госязыка
Партия социалистов Молдавии попросила КС проверить закон о переименовании госязыка
КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов обратилась в Конституционный суд с запросом о проверке на конституционность закона о переименовании госязыка, заявил во вторник журналистам исполнительный секретарь политсилы Влад Батрынча.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии 23 марта одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
"Страна несется в пропасть". Молдаван лишили языка
«
"Мы направили сегодня запрос в Конституционный суд с просьбой проверить на конституционность принятый парламентским большинством закон, который касается замены словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык", в том числе в тексте конституции. Конституцию надо уважать. Если хотят внести в нее поправки, то власти должны провести референдум. Решение принадлежит народу", – сказал Батрынча на выходе из здания суда.
Политик подчеркнул, что конституция не может быть изменена принятием закона простым большинством в парламенте. "Такая процедура требует 67 голосов в законодательном органе, но и это было проигнорировано. Надеемся, что Конституционный суд останется на страже основного закона страны", - добавил Батрынча.
Споры о названии государственного языка в Молдавии не утихают с 1989 года, когда Верховный совет МССР одобрил переход молдавского языка с кириллицы на латинскую графику. В конституции страны прописано, что госязыком в Молдавии является "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики".
Кишинев отказывается от молдавского языка
Официальный представитель МИД России
Мария Захарова ранее раскритиковала заявления главы внешнеполитического ведомства Румынии Богдана Ауреску
о том, что молдавский язык является "искусственной конструкцией, созданной Советским Союзом". Дипломат подчеркнула, что молдавский как язык современной государственности является символом самоидентификации жителей Молдавии. По ее словам, отказываясь от молдавского языка, правительство Кишинева
поднимает вопрос о принадлежности Бессарабии.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии разглядело в реплике Захаровой вмешательство во внутренние дела республики.
Политик предрек ликвидацию молдавской государственности