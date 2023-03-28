https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861096750.html

Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон

Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон - РИА Новости, 28.03.2023

Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что в геополитическом раскладе страна должна быть ближе к евразийскому вектору. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:46

2023-03-28T00:46

2023-03-28T00:46

в мире

молдавия

россия

игорь додон

майя санду

снг

брикс

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КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что в геополитическом раскладе страна должна быть ближе к евразийскому вектору. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

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в мире, молдавия, россия, игорь додон, майя санду, снг, брикс