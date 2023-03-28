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Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон - РИА Новости, 28.03.2023
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00:46 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861096750.html
Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон
Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон - РИА Новости, 28.03.2023
Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что в геополитическом раскладе страна должна быть ближе к евразийскому вектору. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:46
2023-03-28T00:46
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КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что в геополитическом раскладе страна должна быть ближе к евразийскому вектору. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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в мире, молдавия, россия, игорь додон, майя санду, снг, брикс
В мире, Молдавия, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ, БРИКС
Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон

Додон: Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, чем к Западу

© РИА Новости / Михай Карауш | Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что в геополитическом раскладе страна должна быть ближе к евразийскому вектору.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
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"Однополярному миру приходит конец, Его сменит многополярный. Мы уже видим, как БРИКС снижает зависимость от доллара. Где будет Молдавия во всей этой ситуации? С экономической точки зрения, у нас больше шансов выжить, сохранить свою независимость, если мы будем ближе к Востоку", - сказал политик в эфире кишиневского телеканала N4.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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