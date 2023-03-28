Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон
Додон: Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, чем к Западу
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что в геополитическом раскладе страна должна быть ближе к евразийскому вектору.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
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"Однополярному миру приходит конец, Его сменит многополярный. Мы уже видим, как БРИКС снижает зависимость от доллара. Где будет Молдавия во всей этой ситуации? С экономической точки зрения, у нас больше шансов выжить, сохранить свою независимость, если мы будем ближе к Востоку", - сказал политик в эфире кишиневского телеканала N4.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.