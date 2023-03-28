https://ria.ru/20230328/mks-1861211511.html

Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС

Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС - РИА Новости, 28.03.2023

Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором отстыковался от МКС, в беспилотном режиме его вернут на Землю, передает корреспондент РИА Новости по трансляции... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:01

2023-03-28T13:01

2023-03-28T13:26

наука

центр управления полетами

земля

байконур (город)

константин циолковский

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КОРОЛЁВ (Московская область), 28 мар – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором отстыковался от МКС, в беспилотном режиме его вернут на Землю, передает корреспондент РИА Новости по трансляции из подмосковного Центра управления полетами.Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-22" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат без экипажа войдет в атмосферу. Посадка состоится ориентировочно в 14.45 мск в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган.На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершен выход в открытый космос.Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к МКС 21 сентября, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. 15 декабря 2022 года после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на следующем корабле - "Союзе МС-23". Он стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля.После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменился с 68 на 69.

https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html

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центр управления полетами, земля, байконур (город), константин циолковский