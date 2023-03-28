https://ria.ru/20230328/mks-1861211511.html
Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС
Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС - РИА Новости, 28.03.2023
Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором отстыковался от МКС, в беспилотном режиме его вернут на Землю, передает корреспондент РИА Новости по трансляции... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:01
2023-03-28T13:01
2023-03-28T13:26
наука
центр управления полетами
земля
байконур (город)
константин циолковский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851801171_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_72b8c65367a35a7958b01be133590856.jpg
КОРОЛЁВ (Московская область), 28 мар – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором отстыковался от МКС, в беспилотном режиме его вернут на Землю, передает корреспондент РИА Новости по трансляции из подмосковного Центра управления полетами.Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-22" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат без экипажа войдет в атмосферу. Посадка состоится ориентировочно в 14.45 мск в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган.На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершен выход в открытый космос.Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к МКС 21 сентября, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. 15 декабря 2022 года после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на следующем корабле - "Союзе МС-23". Он стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля.После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменился с 68 на 69.
https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html
земля
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851801171_113:0:1070:718_1920x0_80_0_0_d77beb5537021cda3aea096d4c69ee61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр управления полетами, земля, байконур (город), константин циолковский
Наука, Центр управления полетами, Земля, Байконур (город), Константин Циолковский
Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором отстыковался от МКС без экипажа
КОРОЛЁВ (Московская область), 28 мар – РИА Новости. Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором отстыковался от МКС, в беспилотном режиме его вернут на Землю, передает корреспондент РИА Новости по трансляции из подмосковного Центра управления полетами.
Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-22" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат без экипажа войдет в атмосферу. Посадка состоится ориентировочно в 14.45 мск в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
На "Союзе МС-22" предполагается возвратить на Землю 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. В частности, как сообщалось, на Землю спустят неисправный аккумулятор одного из российских скафандров, из-за которого летом 2022 года был досрочно завершен выход в открытый космос.
Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского
, пристыковался к МКС 21 сентября, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Фрэнка Рубио. 15 декабря 2022 года после попадания, по официальным данным, микрометеорита произошла разгерметизация системы охлаждения корабля.
Экипаж из-за рисков вынужден был остаться на МКС еще на полгода и вернется на следующем корабле - "Союзе МС-23". Он стартовал с Байконура
24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля.
После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменился с 68 на 69.
"Роскосмос" сообщил о расширении программы перекрестных полетов на МКС