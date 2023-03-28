https://ria.ru/20230328/minirovanie-1861361738.html

Посольство в Софии отвергло заявления о "русском следе" в минировании школ

Посольство в Софии отвергло заявления о "русском следе" в минировании школ - РИА Новости, 28.03.2023

Посольство в Софии отвергло заявления о "русском следе" в минировании школ

Посольство РФ в Болгарии отвергло заявления о якобы возможной причастности России к распространению в болгарских учебных заведениях сообщений о минировании,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:44

2023-03-28T19:44

2023-03-28T19:52

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Болгарии отвергло заявления о якобы возможной причастности России к распространению в болгарских учебных заведениях сообщений о минировании, осудило преступные акции, нацеленные на устрашение общественности через угрозу подрастающему поколению. Электронные письма с угрозами рассылались неизвестными в понедельник и во вторник. Ни одна из этих угроз не подтвердилась. Министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что сообщения о минировании были предназначены для медийного эффекта и привлечения внимания. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, в заявлении министра утверждается, что, согласно основной версии речь идет о "гибридной атаке, связанной с Россией". В посольстве заявили, что обратили внимание на соответствующее заявление главы МВД Болгарии. "Всецело осуждаем гнусные преступные акции, направленные на устрашение общественности через угрозу подрастающему поколению. Категорически отвергаем любые беспочвенные обвинения нашей страны в совершении подобных информационных атак. Рассчитываем, что по итогам расследования сюжета компетентными органами РБ будут даны исчерпывающие комментарии относительно ремарок о "русском следе", - заявило посольство в соцсетях.

https://ria.ru/20230326/peregovory-1860782422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, болгария, россия, софия (город)