https://ria.ru/20230328/migranty-1861154435.html

В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре

В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре - РИА Новости, 28.03.2023

В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре

По меньшей мере 35 мигрантов погибли, около 100 пострадали при пожаре в центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:48

2023-03-28T10:48

2023-03-28T10:48

в мире

сша

сьюдад-хуарес

мексика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 35 мигрантов погибли, около 100 пострадали при пожаре в центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает газета Excelsior. "Погибли не менее 35 мигрантов в результате пожара в центре Национального института миграции (INM) в Сьюдад-Хуарес… около 100 отравились угарным газом, некоторые находятся в критическом состоянии", - передает издание. По данным газеты Heraldo, пожар произошел в месте содержания под стражей мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу с США. Как сообщает газета Excelsior, пожар устроили сами мигранты, пытавшиеся совершить побег.

https://ria.ru/20230111/ssha-1843967799.html

сша

сьюдад-хуарес

мексика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сьюдад-хуарес, мексика