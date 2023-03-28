https://ria.ru/20230328/migranty-1861154435.html
В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре
В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре - РИА Новости, 28.03.2023
В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре
По меньшей мере 35 мигрантов погибли, около 100 пострадали при пожаре в центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:48
2023-03-28T10:48
2023-03-28T10:48
в мире
сша
сьюдад-хуарес
мексика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 35 мигрантов погибли, около 100 пострадали при пожаре в центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает газета Excelsior. "Погибли не менее 35 мигрантов в результате пожара в центре Национального института миграции (INM) в Сьюдад-Хуарес… около 100 отравились угарным газом, некоторые находятся в критическом состоянии", - передает издание. По данным газеты Heraldo, пожар произошел в месте содержания под стражей мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу с США. Как сообщает газета Excelsior, пожар устроили сами мигранты, пытавшиеся совершить побег.
https://ria.ru/20230111/ssha-1843967799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сьюдад-хуарес, мексика
В мире, США, Сьюдад-Хуарес, Мексика
В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре
Excelsior: 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре на границе Мексики и США