https://ria.ru/20230328/metall-1861044849.html

Коллапс близок: Россия готова лишить Запад стратегического сырья

Коллапс близок: Россия готова лишить Запад стратегического сырья - РИА Новости, 28.03.2023

Коллапс близок: Россия готова лишить Запад стратегического сырья

Сокращение поставок газа раскрутило энергетический кризис в Европе. Теперь там опасаются: Москва может остановить экспорт металлов и ядерного топлива, что... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:00

2023-03-28T09:50

экономика

россия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сокращение поставок газа раскрутило энергетический кризис в Европе. Теперь там опасаются: Москва может остановить экспорт металлов и ядерного топлива, что приведет к шоку на товарных рынках и разрушению производства.Что на очередиАналитики одного из крупнейших европейских банков Citigroup предупреждают: Россия отнюдь не исчерпала возможности давления на ЕС.Запад на данные категории сырья, широко используемые в промышленности и энергетике, санкции не вводил. Но это был лишь вопрос времени.Так, в США с 10 марта действует 200-процентная пошлина на российский алюминий и изделия из него. Белый дом поддержал этим собственных производителей.Россия отправляла за океан 400-500 тысяч тонн алюминиевой продукции в год. Потеря несущественная. К тому же есть другие рынки, например, в Азии.Стабильный потокКНР за год почти удвоила закупки: по данным китайской таможни, с марта 2022-го по февраль 2023-го из России поступило 538,6 тысячи тонн рафинированного алюминия (плюс 94 процента год к году).Если Пекин так и продолжит, это станет мощной подушкой безопасности для Москвы, указывают аналитики Capital Economics. А поток алюминия в Китай, судя по всему, будет расти.Российские сталелитейные предприятия захватывают азиатский рынок, предлагая очень привлекательные цены, отмечает Bloomberg.Россия — ведущий игрок глобального рынка металлов. В частности, производит почти четверть палладия, необходимого в том числе в каталитических нейтрализаторах автомобилей. Доля алюминия — 15 процентов, платины — 11.Могут прижатьНекоторые западные компании соблюдают так называемые самосанкции — добровольно отказались от российских поставок. Из-за этого сырье уже подорожало.Эксперты предупреждают: любые ограничения Москвой экспорта цветных металлов вызовут шок на товарных рынках, нарушат глобальные цепочки и создадут проблемы для производства."Не за горами превращение металлов в (геополитическое) оружие", — полагают аналитики отдела исследований сырьевых рынков в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.Есть чего боятьсяВ таком случае ЕС ждет металлический коллапс.C одной стороны, европейская металлургия, особенно алюминиевая, столкнулась в прошлом году с дороговизной энергоресурсов, что привело к спаду производства. С другой — она не в состоянии полностью удовлетворить спрос на цветные металлы.Ядерное топливоИнструментом давления, предостерегает Citigroup, может оказаться и ядерное топливо. Россия, располагающая внушительными запасами урана и солидными мощностями по переработке, — один из крупнейших экспортеров в этой стратегической отрасли.А в ожидании очередных западных санкций цены и так уже взлетели до рекордного уровня.Конечно, что-то можно купить в Казахстане, Узбекистане, Австралии, Канаде или Намибии, однако этого точно не хватит, говорит Хазанов.России же беспокоиться не о чем. Экспорт расширяется по всем направлениям — от Египта и Ирана до Китая и Индии. Аналитики подчеркивают: речь не только о деньгах, но и о политическом влиянии, которое формируется на десятилетия вперед.

https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html

https://ria.ru/20230302/alyuminiy-1855367480.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/palladiy-1794516133.html

https://ria.ru/20230208/tseny-1850622831.html

https://ria.ru/20230215/sanktsii-1852258049.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230327/sanktsii-1860823810.html

россия

китай

европа

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, китай, европа, евросоюз, citi, citigroup, палладий, металлы, алюминий, никель