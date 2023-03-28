https://ria.ru/20230328/mendeleevo-1861455211.html

Воробьев: проблему с износом теплосетей начнут решать в Менделеево в 2023 г

Воробьев: проблему с износом теплосетей начнут решать в Менделеево в 2023 г - РИА Новости, 29.03.2023

Воробьев: проблему с износом теплосетей начнут решать в Менделеево в 2023 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево и заявил, что... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-28T22:37

2023-03-28T22:37

2023-03-29T10:30

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево и заявил, что проблему износа местных теплосетей начнут решать там в 2023 году. "Износ местных сетей 85%. Капитального ремонта требуют 29,3 километра теплосетей! ... Проблему видим, обязательно будем решать. Начнем уже в этом году", - написал Воробьев в телеграм-канале. Он отметил, из-за проблемы с теплосетями у шести с половиной тысяч человек были перебои с горячей водой и отоплением. Кроме того, в Менделеево живут многие работники ВНИИФТРИ. По его словам, в данном институте проводят исследования, которые важны для экономики, национальной безопасности и технологического суверенитета страны. Правительство старается поддерживать стратегические предприятия, научные центры, и их сотрудников, уточнил Воробьев. "В 2021-м мы уже заменили теплосети на улице Куйбышева и включили ремонт сетей в областную программу. Продолжим обновлять их в этом и следующем годах, также модернизируем котельную и доукомплектуем ВЗУ №1 и ВЗУ №2 на улице Левобережная", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230328/tropy-1861287070.html

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)