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Воробьев: проблему с износом теплосетей начнут решать в Менделеево в 2023 г - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
22:37 28.03.2023 (обновлено: 10:30 29.03.2023)
https://ria.ru/20230328/mendeleevo-1861455211.html
Воробьев: проблему с износом теплосетей начнут решать в Менделеево в 2023 г
Воробьев: проблему с износом теплосетей начнут решать в Менделеево в 2023 г - РИА Новости, 29.03.2023
Воробьев: проблему с износом теплосетей начнут решать в Менделеево в 2023 г
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево и заявил, что... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-28T22:37
2023-03-29T10:30
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево и заявил, что проблему износа местных теплосетей начнут решать там в 2023 году. "Износ местных сетей 85%. Капитального ремонта требуют 29,3 километра теплосетей! ... Проблему видим, обязательно будем решать. Начнем уже в этом году", - написал Воробьев в телеграм-канале. Он отметил, из-за проблемы с теплосетями у шести с половиной тысяч человек были перебои с горячей водой и отоплением. Кроме того, в Менделеево живут многие работники ВНИИФТРИ. По его словам, в данном институте проводят исследования, которые важны для экономики, национальной безопасности и технологического суверенитета страны. Правительство старается поддерживать стратегические предприятия, научные центры, и их сотрудников, уточнил Воробьев. "В 2021-м мы уже заменили теплосети на улице Куйбышева и включили ремонт сетей в областную программу. Продолжим обновлять их в этом и следующем годах, также модернизируем котельную и доукомплектуем ВЗУ №1 и ВЗУ №2 на улице Левобережная", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230328/tropy-1861287070.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: проблему с износом теплосетей начнут решать в Менделеево в 2023 г

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево и заявил, что проблему износа местных теплосетей начнут решать там в 2023 году.
"Износ местных сетей 85%. Капитального ремонта требуют 29,3 километра теплосетей! ... Проблему видим, обязательно будем решать. Начнем уже в этом году", - написал Воробьев в телеграм-канале.
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Он отметил, из-за проблемы с теплосетями у шести с половиной тысяч человек были перебои с горячей водой и отоплением. Кроме того, в Менделеево живут многие работники ВНИИФТРИ.
По его словам, в данном институте проводят исследования, которые важны для экономики, национальной безопасности и технологического суверенитета страны. Правительство старается поддерживать стратегические предприятия, научные центры, и их сотрудников, уточнил Воробьев.
"В 2021-м мы уже заменили теплосети на улице Куйбышева и включили ремонт сетей в областную программу. Продолжим обновлять их в этом и следующем годах, также модернизируем котельную и доукомплектуем ВЗУ №1 и ВЗУ №2 на улице Левобережная", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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