Рейтинг@Mail.ru
Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 28.03.2023 (обновлено: 10:20 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/maduro-1861105387.html
Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро
Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро - РИА Новости, 28.03.2023
Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро
Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать ее в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:35
2023-03-28T10:20
россия
украина
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать ее в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии с участием посла Китая, который завершил миссию в Венесуэле. Трансляцию показал телеканал Venezolana de Televisión."Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол, и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине, и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", — подчеркнул Мадуро.По словам президента Венесуэлы, сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230311/putin-1857259721.html
https://ria.ru/20230301/venesuela-1855023636.html
россия
украина
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин, НАТО, В мире
Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро

Мадуро: действия Запада по окружению России и эскалации конфликта очевидны для всего мира

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать ее в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии с участием посла Китая, который завершил миссию в Венесуэле. Трансляцию показал телеканал Venezolana de Televisión.
"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол, и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине, и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", — подчеркнул Мадуро.
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Мадуро назвал Путина великим воином
11 марта, 19:58
По словам президента Венесуэлы, сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев поблагодарил Венесуэлу за поддержку России
1 марта, 09:13
 
РоссияУкраинаВенесуэлаНиколас МадуроВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала