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Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро
Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро - РИА Новости, 28.03.2023
Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро
Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать ее в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:35
2023-03-28T03:35
2023-03-28T10:20
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МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать ее в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии с участием посла Китая, который завершил миссию в Венесуэле. Трансляцию показал телеканал Venezolana de Televisión."Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол, и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине, и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", — подчеркнул Мадуро.По словам президента Венесуэлы, сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230311/putin-1857259721.html
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россия, украина, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин, НАТО, В мире
Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро
Мадуро: действия Запада по окружению России и эскалации конфликта очевидны для всего мира
МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости.
Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать ее в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии с участием посла Китая
, который завершил миссию в Венесуэле. Трансляцию показал телеканал Venezolana de Televisión
.
"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол, и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине, и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", — подчеркнул Мадуро.
Мадуро назвал Путина великим воином
По словам президента Венесуэлы, сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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