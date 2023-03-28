https://ria.ru/20230328/maduro-1861105387.html

Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро

Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро - РИА Новости, 28.03.2023

Весь мир видит стремление Запада загнать Россию в угол, заявил Мадуро

Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать ее в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:35

2023-03-28T03:35

2023-03-28T10:20

россия

украина

венесуэла

николас мадуро

владимир путин

нато

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МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать ее в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии с участием посла Китая, который завершил миссию в Венесуэле. Трансляцию показал телеканал Venezolana de Televisión."Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол, и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине, и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", — подчеркнул Мадуро.По словам президента Венесуэлы, сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230311/putin-1857259721.html

https://ria.ru/20230301/venesuela-1855023636.html

россия

украина

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россия, украина, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, нато, в мире