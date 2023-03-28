https://ria.ru/20230328/luna-1861266386.html

В образцах с Луны обнаружили новый возобновляемый источник воды

В образцах с Луны обнаружили новый возобновляемый источник воды - РИА Новости, 28.03.2023

В образцах с Луны обнаружили новый возобновляемый источник воды

Ученые обнаружили в образцах, которые в 2020 году доставила с Луны китайская миссия, новый возобновляемый источник воды, говорится в исследовании,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:08

2023-03-28T15:08

2023-03-28T15:42

наука

космос - риа наука

луна

nature geoscience

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили в образцах, которые в 2020 году доставила с Луны китайская миссия, новый возобновляемый источник воды, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience."Согласно нашим прямым измерениям водохранилища поверхностного стока лунной воды, ударные стеклянные шарики могут хранить значительное количество воды, получаемой из солнечного ветра на Луне", — поясняют авторы. Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, вода залегала в крошечных стеклянных светящихся гранулах лунной грязи, образующихся при столкновении с метеоритами. Всего ученые исследовали 32 гранулы, размер которых составляет в ширину от одного до нескольких волосков. При столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре гранулы могут постоянно выделять воду. По мнению исследователей, таких ударных частиц миллиарды, если не триллионы, но добывать их будет непросто. "Да, нам требуется огромное количество стеклянных гранул. Но, с другой стороны, на Луне есть огромное количество гранул", — сказал агентству один из участников исследования Хэцзю Хуэй из Нанкинского университета. Как полагают ученые, во время будущих роботизированных миссий, возможно, получится добывать воду при нагреве гранул, но еще предстоит выяснить, безопасна ли она для питья.

https://ria.ru/20230111/luna-1844015704.html

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космос - риа наука, луна, nature geoscience