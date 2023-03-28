https://ria.ru/20230328/lodka-1861191499.html
В Подмосковье нашли мертвой одну из пассажирок перевернувшейся лодки
В Подмосковье нашли мертвой одну из пассажирок перевернувшейся лодки - РИА Новости, 28.03.2023
В Подмосковье нашли мертвой одну из пассажирок перевернувшейся лодки
Спасатели обнаружили тело женщины, перевернувшейся на надувной лодке в Волоколамске, поиски еще двух пассажиров продолжаются, говорится в телеграм-канале ГСУСК... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:20
2023-03-28T12:20
2023-03-28T12:20
происшествия
московская область (подмосковье)
волоколамск
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело женщины, перевернувшейся на надувной лодке в Волоколамске, поиски еще двух пассажиров продолжаются, говорится в телеграм-канале ГСУСК по Московской области. Как рассказал ранее РИА Новости анонимный представитель экстренных служб, инцидент произошел в понедельник на реке Лама. "Трое местных жителей катались на резиновой лодке. Из пояснений очевидца известно, что в какой-то момент из-за сильного течения лодка опрокинулась, а находившиеся в ней люди упали в воду. Доплыть до берега самостоятельно они не смогли", - сказано в релизе. В результате "тело женщины обнаружено на берегу реки в селе Ивановское", а двух других людей по-прежнему не нашли. Поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20230328/rebenok-1861163923.html
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происшествия, московская область (подмосковье), волоколамск, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Россия
В Подмосковье нашли мертвой одну из пассажирок перевернувшейся лодки
В подмосковном Волоколамске нашли тело женщины, чья лодка перевернулась на реке Лама