https://ria.ru/20230328/lodka-1861191499.html

В Подмосковье нашли мертвой одну из пассажирок перевернувшейся лодки

В Подмосковье нашли мертвой одну из пассажирок перевернувшейся лодки - РИА Новости, 28.03.2023

В Подмосковье нашли мертвой одну из пассажирок перевернувшейся лодки

Спасатели обнаружили тело женщины, перевернувшейся на надувной лодке в Волоколамске, поиски еще двух пассажиров продолжаются, говорится в телеграм-канале ГСУСК... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:20

2023-03-28T12:20

2023-03-28T12:20

происшествия

московская область (подмосковье)

волоколамск

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело женщины, перевернувшейся на надувной лодке в Волоколамске, поиски еще двух пассажиров продолжаются, говорится в телеграм-канале ГСУСК по Московской области. Как рассказал ранее РИА Новости анонимный представитель экстренных служб, инцидент произошел в понедельник на реке Лама. "Трое местных жителей катались на резиновой лодке. Из пояснений очевидца известно, что в какой-то момент из-за сильного течения лодка опрокинулась, а находившиеся в ней люди упали в воду. Доплыть до берега самостоятельно они не смогли", - сказано в релизе. В результате "тело женщины обнаружено на берегу реки в селе Ивановское", а двух других людей по-прежнему не нашли. Поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20230328/rebenok-1861163923.html

https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), волоколамск, россия