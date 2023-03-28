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Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей - РИА Новости, 28.03.2023
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Культура
 
19:29 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/litsenziya-1861343279.html
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей - РИА Новости, 28.03.2023
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей
Moomin Characters не отзывал лицензию на право использования муми-троллей в России, заявил BFM.ru.гендиректор Brand4rent, представляющего интересы финской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:29
2023-03-28T19:29
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Moomin Characters не отзывал лицензию на право использования муми-троллей в России, заявил BFM.ru.гендиректор Brand4rent, представляющего интересы финской компании. По его словам, на прошлой неделе в агентстве Brand4rent заметили рекламу события в "Афимолле" по муми-троллям. Оно не было лицензировано, поэтому в ТЦ направили уведомление. В Сети появились сообщения, что финская Moomin Characters, которой принадлежат права на героев сказок о муми-троллях, не выдает в России новые и не продлевает старые соглашения на использования образов персонажей. Ранее стало известно, что в российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик".
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новости культуры, кино и сериалы, лицензия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Лицензия
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей

Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензий на муми-троллей в России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВыставка "Шляпа волшебника: Муми-Тролли и другие герои нашего детства"
Выставка Шляпа волшебника: Муми-Тролли и другие герои нашего детства - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Moomin Characters не отзывал лицензию на право использования муми-троллей в России, заявил BFM.ru.гендиректор Brand4rent, представляющего интересы финской компании.
По его словам, на прошлой неделе в агентстве Brand4rent заметили рекламу события в "Афимолле" по муми-троллям. Оно не было лицензировано, поэтому в ТЦ направили уведомление.
«
"Мероприятие было отменено, но вот сегодня возникла новость про то, что кто-то отозвал лицензию у "Афимолла". Мы не отзывали лицензию, потому что ее никогда не выдавали", — говорит Кулаков.
В Сети появились сообщения, что финская Moomin Characters, которой принадлежат права на героев сказок о муми-троллях, не выдает в России новые и не продлевает старые соглашения на использования образов персонажей.
Ранее стало известно, что в российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик".
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