https://ria.ru/20230328/litsenziya-1861343279.html

Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей

Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей - РИА Новости, 28.03.2023

Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей

Moomin Characters не отзывал лицензию на право использования муми-троллей в России, заявил BFM.ru.гендиректор Brand4rent, представляющего интересы финской... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:29

2023-03-28T19:29

2023-03-28T19:29

культура

новости культуры

кино и сериалы

лицензия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861337758_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_36a9230944402348adfcf6a7e79efc64.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Moomin Characters не отзывал лицензию на право использования муми-троллей в России, заявил BFM.ru.гендиректор Brand4rent, представляющего интересы финской компании. По его словам, на прошлой неделе в агентстве Brand4rent заметили рекламу события в "Афимолле" по муми-троллям. Оно не было лицензировано, поэтому в ТЦ направили уведомление. В Сети появились сообщения, что финская Moomin Characters, которой принадлежат права на героев сказок о муми-троллях, не выдает в России новые и не продлевает старые соглашения на использования образов персонажей. Ранее стало известно, что в российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик".

https://ria.ru/20230317/kino-1858680168.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, лицензия