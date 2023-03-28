https://ria.ru/20230328/litsenziya-1861343279.html
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей - РИА Новости, 28.03.2023
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей
Moomin Characters не отзывал лицензию на право использования муми-троллей в России, заявил BFM.ru.гендиректор Brand4rent, представляющего интересы финской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:29
2023-03-28T19:29
2023-03-28T19:29
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Moomin Characters не отзывал лицензию на право использования муми-троллей в России, заявил BFM.ru.гендиректор Brand4rent, представляющего интересы финской компании. По его словам, на прошлой неделе в агентстве Brand4rent заметили рекламу события в "Афимолле" по муми-троллям. Оно не было лицензировано, поэтому в ТЦ направили уведомление. В Сети появились сообщения, что финская Moomin Characters, которой принадлежат права на героев сказок о муми-троллях, не выдает в России новые и не продлевает старые соглашения на использования образов персонажей. Ранее стало известно, что в российский прокат выйдет новый фильм Гая Ричи "Переводчик".
https://ria.ru/20230317/kino-1858680168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, лицензия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Лицензия
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензии на муми-троллей
Гендиректор лицензионного агентства опроверг отзыв лицензий на муми-троллей в России