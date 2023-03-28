https://ria.ru/20230328/limit-1861232781.html

В России увеличен лимит инфраструктурных бюджеткредитов до 1,3 трлн рублей

В России увеличен лимит инфраструктурных бюджеткредитов до 1,3 трлн рублей - РИА Новости, 28.03.2023

В России увеличен лимит инфраструктурных бюджеткредитов до 1,3 трлн рублей

Лимит инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России увеличен до 1,315 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:58

2023-03-28T13:58

2023-03-28T13:58

марат хуснуллин

экономика

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лимит инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России увеличен до 1,315 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Подписанный президентом России Владимиром Путиным федеральный закон предусматривает выделение в 2023 году дополнительных средств на реализацию программы ИБК в регионах. В сообщении ФРТ указывается, что субъекты Дальневосточного федерального округа получат 100 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты мастер-планов городов. Впервые механизмом ИБК смогут воспользоваться новые регионы России – на инфраструктуру им выделят 50 миллиардов рублей. Еще 100 миллиардов рублей будут распределены между субъектами РФ на конкурсной основе, средства приоритетно планируется направить на проекты модернизации объектов ЖКХ. Кроме того, 50 миллиардов рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов пойдут на обновление общественного транспорта. С учетом уже принятого решения о привлечении средств ФНБ в размере 44 миллиардов рублей в регионах планируется заменить суммарно около 10 тысяч автобусов до марта 2024 года, подчеркнул вице-премьер. Оставшиеся 15 миллиардов рублей будут направлены на модернизацию действующих и строительство новых котельных, которые будут использовать биотопливо для производства тепла, в регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Бюджетные кредиты входят в так называемое "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

https://ria.ru/20230209/khusnullin-1850903982.html

https://ria.ru/20230313/kredity-1857522598.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, экономика, россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)