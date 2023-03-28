https://ria.ru/20230328/letchik-1861106310.html

Российский летчик рассказал об особенностях работы штурмовой авиации

Российский летчик рассказал об особенностях работы штурмовой авиации - РИА Новости, 28.03.2023

Российский летчик рассказал об особенностях работы штурмовой авиации

Штурмовая авиация в зоне спецоперации действует эффективно, ударяя точно в цель за счет соблюдения определенных параметров, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T04:06

2023-03-28T04:06

2023-03-28T09:26

специальная военная операция на украине

безопасность

су-25

россия

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ГВАРДЕЙСКОЕ (Крым), 28 мар — РИА Новости. Штурмовая авиация в зоне спецоперации действует эффективно, ударяя точно в цель за счет соблюдения определенных параметров, рассказал РИА Новости российский летчик."Работаем с различным ракетным вооружением, таким как С-8, С-13, С-24 и С-25. Работаем с кабрирования (движение в вертикальной плоскости с набором высоты. — Прим. ред.), в принципе, способ довольно-таки неплохой при соблюдении всех необходимых параметров, ракеты ложатся ровно в цель", — рассказал собеседник агентства. Он отметил живучесть самолета: несмотря на полученные повреждения после попадания ракеты, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса, подбитый Су-25 удавалось посадить на аэродром. В зоне спецоперации штурмовая авиация работает ежедневно, выполняя по несколько боевых вылетов в день. С начала проведения специальной военной операции сумма общих боевых вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тысяч. Вооружение Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения: авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля", управляемыми ракетами "воздух-воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений.

https://ria.ru/20230322/vks-1859774722.html

https://ria.ru/20230322/vks-1859770841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ракеты ложатся ровно в цель": летчики об особенностях работы на Су-25 "Ракеты ложатся ровно в цель": летчики об особенностях работы на Су-25 2023-03-28T04:06 true PT4M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, су-25, россия