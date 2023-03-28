https://ria.ru/20230328/letchik-1861106310.html
Российский летчик рассказал об особенностях работы штурмовой авиации
Российский летчик рассказал об особенностях работы штурмовой авиации - РИА Новости, 28.03.2023
Российский летчик рассказал об особенностях работы штурмовой авиации
Штурмовая авиация в зоне спецоперации действует эффективно, ударяя точно в цель за счет соблюдения определенных параметров, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T04:06
2023-03-28T04:06
2023-03-28T09:26
специальная военная операция на украине
безопасность
су-25
россия
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ГВАРДЕЙСКОЕ (Крым), 28 мар — РИА Новости. Штурмовая авиация в зоне спецоперации действует эффективно, ударяя точно в цель за счет соблюдения определенных параметров, рассказал РИА Новости российский летчик."Работаем с различным ракетным вооружением, таким как С-8, С-13, С-24 и С-25. Работаем с кабрирования (движение в вертикальной плоскости с набором высоты. — Прим. ред.), в принципе, способ довольно-таки неплохой при соблюдении всех необходимых параметров, ракеты ложатся ровно в цель", — рассказал собеседник агентства. Он отметил живучесть самолета: несмотря на полученные повреждения после попадания ракеты, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса, подбитый Су-25 удавалось посадить на аэродром. В зоне спецоперации штурмовая авиация работает ежедневно, выполняя по несколько боевых вылетов в день. С начала проведения специальной военной операции сумма общих боевых вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тысяч. Вооружение Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения: авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля", управляемыми ракетами "воздух-воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений.
https://ria.ru/20230322/vks-1859774722.html
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"Ракеты ложатся ровно в цель": летчики об особенностях работы на Су-25
"Ракеты ложатся ровно в цель": летчики об особенностях работы на Су-25
2023-03-28T04:06
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РИА Новости
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безопасность, су-25, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-25, Россия
Российский летчик рассказал об особенностях работы штурмовой авиации
Российский летчик рассказал о вооружении и особенностях работы на Су-25 в зоне СВО
ГВАРДЕЙСКОЕ (Крым), 28 мар — РИА Новости. Штурмовая авиация в зоне спецоперации действует эффективно, ударяя точно в цель за счет соблюдения определенных параметров, рассказал РИА Новости российский летчик.
"Работаем с различным ракетным вооружением, таким как С-8, С-13, С-24 и С-25. Работаем с кабрирования (движение в вертикальной плоскости с набором высоты. — Прим. ред.), в принципе, способ довольно-таки неплохой при соблюдении всех необходимых параметров, ракеты ложатся ровно в цель", — рассказал собеседник агентства.
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации
Он отметил живучесть самолета: несмотря на полученные повреждения после попадания ракеты, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса, подбитый Су-25 удавалось посадить на аэродром.
«
"Самолет довольно бронированный и у него очень живучие движки. За время проведения СВО неоднократно пытались по нам попасть из ПЗРК, попадали ракетой, но двигатели не выходили из строя и летчики вместе с машинами живыми возвращались домой, на землю", — уточнил летчик.
В зоне спецоперации штурмовая авиация работает ежедневно, выполняя по несколько боевых вылетов в день.
«
"Участвую я с сентября, это была первая моя командировка на несколько месяцев. Сейчас вторая командировка уже подходит к концу, за это время налетал в районе 180 боевых вылетов", — рассказал офицер.
С начала проведения специальной военной операции сумма общих боевых вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тысяч.
Вооружение Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения: авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля", управляемыми ракетами "воздух-воздух". Всего на штурмовик может устанавливаться 32 вида вооружений.
Доля современных образцов вооружения ВКС России достигнет 85 процентов