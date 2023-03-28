https://ria.ru/20230328/lavra-1861405460.html

Сестры монастыря в Одессе призвали Зеленскую защитить Киево-Печерскую лавру

Сестры монастыря в Одессе призвали Зеленскую защитить Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 28.03.2023

Сестры монастыря в Одессе призвали Зеленскую защитить Киево-Печерскую лавру

Игумения Серафима (Шевчик) и сестры Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской православной церкви в Одессе обратились к Елене Зеленской в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:57

2023-03-28T23:57

2023-03-28T23:57

религия

украина

одесса

украинская православная церковь

елена зеленская

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Игумения Серафима (Шевчик) и сестры Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской православной церкви в Одессе обратились к Елене Зеленской в Telegram-канале с просьбой защитить монахов Киево-Печерской лавры и права граждан страны на свободу вероисповедания. Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), истекает в среду, минкультуры Украины 27 марта уведомил УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта. "Внимание миллионов верующих Украинской православной церкви и христиан во всем мире приковано к Киево-Печерской лавре... Дорогая Елена Владимировна, мы все вас любим и уважаем. Мы знаем, что вы уделяете много внимания правам каждой украинки и каждого украинца… Помогите нашей лавре. Помогите тем, кто сейчас плачет и молится за нее", - обратилась к Зеленской Игумения Серафима, видеообращение размещено в официальном телеграм-канале УПЦ. Насельницы монастыря также обратились к первой леди Украины. "От имени насельниц монастыря, прихожан нашей обители и воспитанников Одесской духовной семинарии просим вас защитить права верующих украинцев на свободу вероисповедания предоставленных нам конституцией Украины", - сказала одна из монахинь. Сестры отметили, что монахи Киево-Печерской лавры восстановили обитель после "безбожного советского режима", придя туда совсем молодыми, и теперь им просто некуда идти. "Миллионы верующих теряют надежду на безопасность, право на свободу совести и вероисповедания, на верховенство принципов демократии в нашей европейской стране - Украине", - подчеркнули монахини. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230328/tserkov-1861400450.html

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украина, одесса, украинская православная церковь, елена зеленская, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц