https://ria.ru/20230328/lavra-1861383134.html

Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры

Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2023

Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры

Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:14

2023-03-28T21:14

2023-03-28T23:33

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости. "С 29 марта договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке. Комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта согласно плану приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в тексте.Отмечается, что во время работы комиссии можно будет вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря. Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь УПЦ письмо с уведомлением о расторжении договора аренды и требованием освободить все помещения.В ответ наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. По его словам, предложение "поселиться в лавре" служители в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. Кроме того, он сообщил об отсутствии соответствующего указания со стороны кабинета министров.Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности". На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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