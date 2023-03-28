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Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
21:14 28.03.2023 (обновлено: 23:33 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/lavra-1861383134.html
Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры
Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2023
Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры
Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:14
2023-03-28T23:33
религия
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украинская православная церковь
юнеско
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости. "С 29 марта договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке. Комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта согласно плану приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в тексте.Отмечается, что во время работы комиссии можно будет вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря. Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь УПЦ письмо с уведомлением о расторжении договора аренды и требованием освободить все помещения.В ответ наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. По его словам, предложение "поселиться в лавре" служители в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. Кроме того, он сообщил об отсутствии соответствующего указания со стороны кабинета министров.Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности". На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html
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украина, киев, ссср, владимир зеленский, русская православная церковь, украинская православная церковь, юнеско, ситуация вокруг упц, оон
Религия, Украина, Киев, СССР, Владимир Зеленский, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, ЮНЕСКО, Ситуация вокруг УПЦ, ООН
Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры

Минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости.
"С 29 марта договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке. Комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта согласно плану приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в тексте.
Отмечается, что во время работы комиссии можно будет вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря.
Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь УПЦ письмо с уведомлением о расторжении договора аренды и требованием освободить все помещения.
В ответ наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. По его словам, предложение "поселиться в лавре" служители в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. Кроме того, он сообщил об отсутствии соответствующего указания со стороны кабинета министров.
Захват раскольниками последнего храма УПЦ в Ивано-Франковской области
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
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Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаКиевСССРВладимир ЗеленскийРусская православная церковьУкраинская православная церковьЮНЕСКОСитуация вокруг УПЦООН
 
 
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