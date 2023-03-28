https://ria.ru/20230328/lavra-1861383134.html
Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры
Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2023
Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры
Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:14
2023-03-28T21:14
2023-03-28T23:33
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости. "С 29 марта договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке. Комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта согласно плану приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в тексте.Отмечается, что во время работы комиссии можно будет вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря. Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь УПЦ письмо с уведомлением о расторжении договора аренды и требованием освободить все помещения.В ответ наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. По его словам, предложение "поселиться в лавре" служители в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. Кроме того, он сообщил об отсутствии соответствующего указания со стороны кабинета министров.Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности". На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html
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Религия, Украина, Киев, СССР, Владимир Зеленский, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, ЮНЕСКО, Ситуация вокруг УПЦ, ООН
Киев уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры
Минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды, следует из документа, попавшего в распоряжение РИА Новости.
"С 29 марта договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке. Комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины
, начнет работу 30 марта согласно плану приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в тексте.
Отмечается, что во время работы комиссии можно будет вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря.
Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь УПЦ письмо с уведомлением о расторжении договора аренды и требованием освободить все помещения.
В ответ наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей. По его словам, предложение "поселиться в лавре" служители в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры. Кроме того, он сообщил об отсутствии соответствующего указания со стороны кабинета министров.
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих — защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины
проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН
по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры