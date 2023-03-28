Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру
Раскольники ПЦУ потребовали у властей передать им Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Синод раскольничьей Православной церкви Украины потребовал у властей передать ей Киево-Печерскую лавру, следует из заявления, опубликованного на сайте ПЦУ.
Раскольники поддержали решение прекратить действие договора, согласно которому каноническая Украинская православная церковь пользовалась частью комплекса обители.
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"Синод считает необходимым подчеркнуть важность сохранения в лавре монашеской жизни и непрерывности совершения богослужений. В связи с этим были подтверждены ранее направленные украинскому государству просьбы предоставить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности религиозной организации "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)" помещения на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении.
Синод ПЦУ также поддержал призыв главы раскольников митрополита Епифания к братии Киево-Печерской лавры "к единству в лоне решений объединительного собора 15 декабря 2018 года и патриаршего и синодального томоса об автокефалии Православной церкви Украины, врученного 6 января 2019-го".
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января власти отобрали у Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор — главный храм Киево-Печерской лавры — и разрешили служить в них представителям Православной церкви Украины.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны организации на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.
В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, помочь ослабить напряженность и создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения, и синод Белорусской православной церкви (БПЦ), призвавший мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине.
Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом.