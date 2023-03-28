https://ria.ru/20230328/lavra-1861365586.html

Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру

Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 28.03.2023

Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру

Синод раскольничьей Православной церкви Украины потребовал у властей передать ей Киево-Печерскую лавру, следует из заявления, опубликованного на сайте ПЦУ. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:02

2023-03-28T20:02

2023-03-28T23:36

религия

украина

россия

грузия

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Синод раскольничьей Православной церкви Украины потребовал у властей передать ей Киево-Печерскую лавру, следует из заявления, опубликованного на сайте ПЦУ.Раскольники поддержали решение прекратить действие договора, согласно которому каноническая Украинская православная церковь пользовалась частью комплекса обители.Синод ПЦУ также поддержал призыв главы раскольников митрополита Епифания к братии Киево-Печерской лавры "к единству в лоне решений объединительного собора 15 декабря 2018 года и патриаршего и синодального томоса об автокефалии Православной церкви Украины, врученного 6 января 2019-го". В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января власти отобрали у Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор — главный храм Киево-Печерской лавры — и разрешили служить в них представителям Православной церкви Украины.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны организации на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ. В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, помочь ослабить напряженность и создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения, и синод Белорусской православной церкви (БПЦ), призвавший мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине. Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230326/goneniya-1860743048.html

https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html

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