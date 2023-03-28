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Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
20:02 28.03.2023 (обновлено: 23:36 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/lavra-1861365586.html
Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру
Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 28.03.2023
Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру
Синод раскольничьей Православной церкви Украины потребовал у властей передать ей Киево-Печерскую лавру, следует из заявления, опубликованного на сайте ПЦУ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:02
2023-03-28T23:36
религия
украина
россия
грузия
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Синод раскольничьей Православной церкви Украины потребовал у властей передать ей Киево-Печерскую лавру, следует из заявления, опубликованного на сайте ПЦУ.Раскольники поддержали решение прекратить действие договора, согласно которому каноническая Украинская православная церковь пользовалась частью комплекса обители.Синод ПЦУ также поддержал призыв главы раскольников митрополита Епифания к братии Киево-Печерской лавры "к единству в лоне решений объединительного собора 15 декабря 2018 года и патриаршего и синодального томоса об автокефалии Православной церкви Украины, врученного 6 января 2019-го". В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января власти отобрали у Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор — главный храм Киево-Печерской лавры — и разрешили служить в них представителям Православной церкви Украины.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны организации на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ. В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, помочь ослабить напряженность и создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения, и синод Белорусской православной церкви (БПЦ), призвавший мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине. Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, россия, грузия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), оон, обсе, ситуация вокруг упц, киев, татьяна москалькова, максим буякевич, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Грузия, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН, ОБСЕ, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Татьяна Москалькова, Максим Буякевич, Украинская православная церковь
Украинские раскольники потребовали Киево-Печерскую лавру

Раскольники ПЦУ потребовали у властей передать им Киево-Печерскую лавру

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Синод раскольничьей Православной церкви Украины потребовал у властей передать ей Киево-Печерскую лавру, следует из заявления, опубликованного на сайте ПЦУ.
Раскольники поддержали решение прекратить действие договора, согласно которому каноническая Украинская православная церковь пользовалась частью комплекса обители.
«

"Синод считает необходимым подчеркнуть важность сохранения в лавре монашеской жизни и непрерывности совершения богослужений. В связи с этим были подтверждены ранее направленные украинскому государству просьбы предоставить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности религиозной организации "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)" помещения на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении.

Синод ПЦУ также поддержал призыв главы раскольников митрополита Епифания к братии Киево-Печерской лавры "к единству в лоне решений объединительного собора 15 декабря 2018 года и патриаршего и синодального томоса об автокефалии Православной церкви Украины, врученного 6 января 2019-го".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В начале января власти отобрали у Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор — главный храм Киево-Печерской лавры — и разрешили служить в них представителям Православной церкви Украины.
Давайте наложим на себя пост – митрополит УПЦ о голодовке в поддержку монахов
Митрополит УПЦ объявит голодовку против гонений
26 марта, 15:56
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны организации на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.
В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, помочь ослабить напряженность и создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения, и синод Белорусской православной церкви (БПЦ), призвавший мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине.
Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом.
Захват раскольниками последнего храма УПЦ в Ивано-Франковской области
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
Вчера, 16:22
 
РелигияУкраинаРоссияГрузияАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Православная церковь Украины (ПЦУ)ООНОБСЕСитуация вокруг УПЦКиевТатьяна МоскальковаМаксим БуякевичУкраинская православная церковь
 
 
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