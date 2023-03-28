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В Британии заявили об устойчивости банковской системы на фоне кризиса - РИА Новости, 28.03.2023
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23:13 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/krizis-1861400695.html
В Британии заявили об устойчивости банковской системы на фоне кризиса
В Британии заявили об устойчивости банковской системы на фоне кризиса - РИА Новости, 28.03.2023
В Британии заявили об устойчивости банковской системы на фоне кризиса
Замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джон Глен назвал банковскую систему Великобритании устойчивой на фоне кризиса швейцарского банка Credit... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T23:13
2023-03-28T23:13
экономика
сша
великобритания
калифорния
джон гленн
silicon valley bank
credit suisse
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джон Глен назвал банковскую систему Великобритании устойчивой на фоне кризиса швейцарского банка Credit Suisse и банкротства американского банка Silicon Valley Bank. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). "У нас очень устойчивый банковский сектор. После (глобального финансового - ред.) кризиса 15 лет назад мы предприняли несколько довольно смелых мер, и они оставили нас в довольно хорошем состоянии", - заявил Глен в интервью агентству Рейтер. По словам замглавы минфина Британии, британские банки не наблюдали оттока депозитов на фоне "неудачи" региональных кредиторов в США Silicon Valley Bank и Signature Bank.
https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html
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экономика, сша, великобритания, калифорния, джон гленн, silicon valley bank, credit suisse , ubs, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Великобритания, Калифорния, Джон Гленн, Silicon Valley Bank, Credit Suisse , UBS, Банкротство Silicon Valley Bank
В Британии заявили об устойчивости банковской системы на фоне кризиса

Замглавы Минфина Британии Глен заявила об устойчивости банковской системы на фоне кризиса

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джон Глен назвал банковскую систему Великобритании устойчивой на фоне кризиса швейцарского банка Credit Suisse и банкротства американского банка Silicon Valley Bank.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.
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Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
"У нас очень устойчивый банковский сектор. После (глобального финансового - ред.) кризиса 15 лет назад мы предприняли несколько довольно смелых мер, и они оставили нас в довольно хорошем состоянии", - заявил Глен в интервью агентству Рейтер.
По словам замглавы минфина Британии, британские банки не наблюдали оттока депозитов на фоне "неудачи" региональных кредиторов в США Silicon Valley Bank и Signature Bank.
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