https://ria.ru/20230328/krizis-1861400695.html

В Британии заявили об устойчивости банковской системы на фоне кризиса

В Британии заявили об устойчивости банковской системы на фоне кризиса - РИА Новости, 28.03.2023

В Британии заявили об устойчивости банковской системы на фоне кризиса

Замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джон Глен назвал банковскую систему Великобритании устойчивой на фоне кризиса швейцарского банка Credit... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:13

2023-03-28T23:13

2023-03-28T23:13

экономика

сша

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джон гленн

silicon valley bank

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Замглавы минфина Британии по экономическим вопросам Джон Глен назвал банковскую систему Великобритании устойчивой на фоне кризиса швейцарского банка Credit Suisse и банкротства американского банка Silicon Valley Bank. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). "У нас очень устойчивый банковский сектор. После (глобального финансового - ред.) кризиса 15 лет назад мы предприняли несколько довольно смелых мер, и они оставили нас в довольно хорошем состоянии", - заявил Глен в интервью агентству Рейтер. По словам замглавы минфина Британии, британские банки не наблюдали оттока депозитов на фоне "неудачи" региональных кредиторов в США Silicon Valley Bank и Signature Bank.

https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html

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великобритания

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