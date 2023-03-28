https://ria.ru/20230328/krizis-1861114003.html
Эксперт предупредил о возможности нового глобального кризиса
Эксперт предупредил о возможности нового глобального кризиса - РИА Новости, 28.03.2023
Эксперт предупредил о возможности нового глобального кризиса
Мировая экономика, возможно, стоит на пороге нового глобального кризиса, поэтому опасения о потерянном для нее десятилетии имеют под собой основания, сказал РИА РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T07:40
2023-03-28T07:40
2023-03-28T07:41
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всемирный банк
цены на нефть
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мировая экономика, возможно, стоит на пороге нового глобального кризиса, поэтому опасения о потерянном для нее десятилетии имеют под собой основания, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год. Потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику. Для мировой экономики, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл, формируется потерянное десятилетие. Хазанов согласился с опасениями представителя международного института. По его мнению, в текущей ситуации дальнейшее развитие событий может быть каким угодно - от снижения доходов населения до массового банкротства западных банков. "Что касается темпов роста мирового ВВП в конце года в 2,2% - шансы есть, но знаете - 50 на 50. Допускаю, что темпы роста мирового ВВП будут ещё меньше: где-то 1-1,5%. Это в лучшем случае, если удастся притормозить банковский кризис на Западе", - добавил он. Как указал эксперт, повлиять на ситуацию может решение банковского кризиса на Западе, а также отмена санкций в отношении России. "Все эти кризисные явления приведут к спаду промышленности, росту безработицы и снижению уровня доходов населения", - уверен Хазанов.
https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html
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в мире, россия, европа, китай, всемирный банк, цены на нефть, экономика
В мире, Россия, Европа, Китай, Всемирный банк, Цены на нефть, Экономика
Эксперт предупредил о возможности нового глобального кризиса
Хазанов: мировая экономика, возможно, стоит на пороге нового глобального кризиса
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мировая экономика, возможно, стоит на пороге нового глобального кризиса, поэтому опасения о потерянном для нее десятилетии имеют под собой основания, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка
, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год. Потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику.
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Для мировой экономики, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл, формируется потерянное десятилетие. Хазанов согласился с опасениями представителя международного института.
«
"Мы видим, как на наших глазах, вполне возможно, разворачивается очередной глобальный экономический кризис. Начался он с энергетического кризиса в Европе
и в Китае
в 2021 году, когда выросли цены на энергоносители. Затем он перерос в санкционный кризис, связанный с Россией
, а теперь возник еще и банковский кризис. Как следствие, это приводит к расшатыванию глобальной экономики", - считает Хазанов.
По его мнению, в текущей ситуации дальнейшее развитие событий может быть каким угодно - от снижения доходов населения до массового банкротства западных банков. "Что касается темпов роста мирового ВВП в конце года в 2,2% - шансы есть, но знаете - 50 на 50. Допускаю, что темпы роста мирового ВВП будут ещё меньше: где-то 1-1,5%. Это в лучшем случае, если удастся притормозить банковский кризис на Западе", - добавил он.
Как указал эксперт, повлиять на ситуацию может решение банковского кризиса на Западе, а также отмена санкций в отношении России. "Все эти кризисные явления приведут к спаду промышленности, росту безработицы и снижению уровня доходов населения", - уверен Хазанов.
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