https://ria.ru/20230328/krizis-1861114003.html

Эксперт предупредил о возможности нового глобального кризиса

Эксперт предупредил о возможности нового глобального кризиса - РИА Новости, 28.03.2023

Эксперт предупредил о возможности нового глобального кризиса

Мировая экономика, возможно, стоит на пороге нового глобального кризиса, поэтому опасения о потерянном для нее десятилетии имеют под собой основания, сказал РИА РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T07:40

2023-03-28T07:40

2023-03-28T07:41

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европа

китай

всемирный банк

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мировая экономика, возможно, стоит на пороге нового глобального кризиса, поэтому опасения о потерянном для нее десятилетии имеют под собой основания, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год. Потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику. Для мировой экономики, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл, формируется потерянное десятилетие. Хазанов согласился с опасениями представителя международного института. По его мнению, в текущей ситуации дальнейшее развитие событий может быть каким угодно - от снижения доходов населения до массового банкротства западных банков. "Что касается темпов роста мирового ВВП в конце года в 2,2% - шансы есть, но знаете - 50 на 50. Допускаю, что темпы роста мирового ВВП будут ещё меньше: где-то 1-1,5%. Это в лучшем случае, если удастся притормозить банковский кризис на Западе", - добавил он. Как указал эксперт, повлиять на ситуацию может решение банковского кризиса на Западе, а также отмена санкций в отношении России. "Все эти кризисные явления приведут к спаду промышленности, росту безработицы и снижению уровня доходов населения", - уверен Хазанов.

https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html

https://ria.ru/20230326/retsessiya-1860790283.html

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в мире, россия, европа, китай, всемирный банк, цены на нефть, экономика