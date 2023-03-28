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В Курске ищут человека, вынесшего купюроприемник из торгового центра
В Курске ищут человека, вынесшего купюроприемник из торгового центра - РИА Новости, 28.03.2023
В Курске ищут человека, вынесшего купюроприемник из торгового центра
Полицейские разыскивают молодого человека, который не таясь вынес купюроприемник из торгового центра в Курске, сообщили в УМВД России по Курской области. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:32
2023-03-28T13:32
2023-03-28T14:27
происшествия
курская область
курск
россия
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ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Полицейские разыскивают молодого человека, который не таясь вынес купюроприемник из торгового центра в Курске, сообщили в УМВД России по Курской области. В телеграм-канале УМВД Курской области было опубликована запись с камер видеонаблюдения - на записи видно, как молодой человек, не скрываясь, несет купюроприемник по торговому центру. Ролик также будет опубликован в телеграм-канале РИА Новости. "Северным отделом полиции разыскивается подозреваемый в краже купюроприемника из павильона в торговом центре на улице Карла Маркса города Курска. Молодому человеку рекомендуются самостоятельно связаться с полицейскими", — говорится в телеграм-канале УМВД России по Курской области. В пресс-службе УМВД России по Курской области уточнили РИА Новости, что инцидент произошел в торговом центре "МегаГринн". "Там в открытом доступе стояли кресла для массажа. Чтобы ими воспользоваться, необходимо было оплатить услугу с помощью купюроприемника, который находился рядом с ними", — рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Курской области.
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Мужчина вынес купюроприемник. Кадры из ТЦ в Курске
Мужчина вынес купюроприемник. Кадры из ТЦ в Курске
2023-03-28T13:32
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PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, курск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курская область, Курск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Курске ищут человека, вынесшего купюроприемник из торгового центра
В Курске ищут молодого человека, который не таясь вынес купюроприемник из торгового центра