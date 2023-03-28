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В Курске ищут человека, вынесшего купюроприемник из торгового центра

В Курске ищут человека, вынесшего купюроприемник из торгового центра - РИА Новости, 28.03.2023

В Курске ищут человека, вынесшего купюроприемник из торгового центра

Полицейские разыскивают молодого человека, который не таясь вынес купюроприемник из торгового центра в Курске, сообщили в УМВД России по Курской области. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:32

2023-03-28T13:32

2023-03-28T14:27

происшествия

курская область

курск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Полицейские разыскивают молодого человека, который не таясь вынес купюроприемник из торгового центра в Курске, сообщили в УМВД России по Курской области. В телеграм-канале УМВД Курской области было опубликована запись с камер видеонаблюдения - на записи видно, как молодой человек, не скрываясь, несет купюроприемник по торговому центру. Ролик также будет опубликован в телеграм-канале РИА Новости. "Северным отделом полиции разыскивается подозреваемый в краже купюроприемника из павильона в торговом центре на улице Карла Маркса города Курска. Молодому человеку рекомендуются самостоятельно связаться с полицейскими", — говорится в телеграм-канале УМВД России по Курской области. В пресс-службе УМВД России по Курской области уточнили РИА Новости, что инцидент произошел в торговом центре "МегаГринн". "Там в открытом доступе стояли кресла для массажа. Чтобы ими воспользоваться, необходимо было оплатить услугу с помощью купюроприемника, который находился рядом с ними", — рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Курской области.

https://ria.ru/20230317/mayning-1858476666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчина вынес купюроприемник. Кадры из ТЦ в Курске Мужчина вынес купюроприемник. Кадры из ТЦ в Курске 2023-03-28T13:32 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, курская область, курск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)