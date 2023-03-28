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В Тюмени умер самый старый кот в России

В Тюмени умер самый старый кот в России - РИА Новости, 28.03.2023

В Тюмени умер самый старый кот в России

В Тюмени умер самый старый кот в России — в январе ему исполнилось 26 лет, рассказала РИА Новости хозяйка животного Эльвира Чаниева. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:51

2023-03-28T11:51

2023-03-28T13:37

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ТЮМЕНЬ, 28 мар — РИА Новости. В Тюмени умер самый старый кот в России — в январе ему исполнилось 26 лет, рассказала РИА Новости хозяйка животного Эльвира Чаниева. В сентябре 2021 года сиамского кота по кличке Дашун внесли в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки"."Дашун умер сегодня ночью. В последнее время он был слаб, но еще ходил, реагировал, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть, много не кушал. В основном хотел сидеть у окошка, дышать свежим воздухом. Он был под присмотром ветеринаров, ставили уколы от мочекаменной болезни, а в последнюю неделю резко похудел", — рассказала Чаниева.По ее словам, в Тюмени нет официального кладбища для животных, потому она похоронит питомца у старого деревенского кладбища. Оградку и табличку она уже заказала. "Скорее всего, там похороню, на чистом лугу, чтобы уж знать, что его там никто не снесет и ничего не сделает", — рассказала хозяйка кота. На память о питомце у нее остались не только фотографии, но и коты Федька, Петька и Сироп. Собеседница агентства добавила, что очень хочет, чтобы в Тюмени появилось официальное кладбище для домашних животных, как в Москве и других городах. Накануне она подала в аппарат губернатора соответствующее обращение и теперь ждет официального ответа властей.

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общество, россия, тюмень, москва