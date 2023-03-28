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Главу морского управления Росгвардии Волкова задержали по делу о коррупции - РИА Новости, 28.03.2023
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20:43 28.03.2023 (обновлено: 21:54 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/korruptsiya-1861374960.html
Главу морского управления Росгвардии Волкова задержали по делу о коррупции
Главу морского управления Росгвардии Волкова задержали по делу о коррупции - РИА Новости, 28.03.2023
Главу морского управления Росгвардии Волкова задержали по делу о коррупции
В Росгвардии вскрыли схему поставок неисправного оружия на 400 миллионов рублей, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:43
2023-03-28T21:54
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Росгвардии вскрыли схему поставок неисправного оружия на 400 миллионов рублей, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Задержан первый фигурант коррупционного скандала: начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", — написал депутат.Ущерб бюджету составил 400 миллионов рублей. У Волкова дома и в служебном кабинете провели обыски. Полковника задержали на 48 часов."Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ: превышение должностными полномочиями", — добавил Хинштейн.Официальным комментарием Росгвардии РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20230328/korruptsiya-1861273187.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, россия, александр хинштейн
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Россия, Александр Хинштейн
Главу морского управления Росгвардии Волкова задержали по делу о коррупции

Хинштейн: в Росгвардии вскрыли схему поставок неисправного оружия на 400 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Росгвардии вскрыли схему поставок неисправного оружия на 400 миллионов рублей, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Задержан первый фигурант коррупционного скандала: начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", — написал депутат.
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Ущерб бюджету составил 400 миллионов рублей. У Волкова дома и в служебном кабинете провели обыски. Полковника задержали на 48 часов.
"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ: превышение должностными полномочиями", — добавил Хинштейн.
Официальным комментарием Росгвардии РИА Новости не располагает.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияРоссияАлександр Хинштейн
 
 
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