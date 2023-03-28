https://ria.ru/20230328/korruptsiya-1861374960.html

Главу морского управления Росгвардии Волкова задержали по делу о коррупции

Главу морского управления Росгвардии Волкова задержали по делу о коррупции - РИА Новости, 28.03.2023

Главу морского управления Росгвардии Волкова задержали по делу о коррупции

В Росгвардии вскрыли схему поставок неисправного оружия на 400 миллионов рублей, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:43

2023-03-28T20:43

2023-03-28T21:54

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

россия

александр хинштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Росгвардии вскрыли схему поставок неисправного оружия на 400 миллионов рублей, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Задержан первый фигурант коррупционного скандала: начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", — написал депутат.Ущерб бюджету составил 400 миллионов рублей. У Волкова дома и в служебном кабинете провели обыски. Полковника задержали на 48 часов."Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ: превышение должностными полномочиями", — добавил Хинштейн.Официальным комментарием Росгвардии РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20230328/korruptsiya-1861273187.html

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, россия, александр хинштейн